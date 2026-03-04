我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）生涯拿過四座總冠軍、當選過年度最佳防守球員，但這些榮譽現在可能都要往後排了。原因不是他在球場上又寫下什麼紀錄，而是他出現在全球超人氣K-pop女團BLACKPINK新歌的歌詞裡。對此格林也覺得興奮表示，這對他而言絕對是極高的成就。BLACKPINK近期發行了全新EP《Deadline》，其中一首曲目〈Me and My〉的歌詞中出現了令人驚喜的對象。歌詞唱到：「Golden like we Draymond, they pay us for a walk-in.」。這段饒舌歌詞顯然是在致敬格林以及他效力的金州勇士隊，並以他的名號象徵頂級的價值與地位。對於平時就愛在場內外發表言論的格林來說，這次被點名讓他感到既驚訝又驕傲。在接受美媒採訪時，格林掩飾不住笑意地表示：「如果你出現在饒舌歌曲裡，那很有趣；但如果你被寫進K-pop的歌裡，那代表你真的是個大人物。」儘管格林平時的音樂品味可能跟K-pop沾不上邊，但他深知BLACKPINK在全球的統治力。這支韓國天團已在全球售出超過850萬張專輯，影響力早已跨越國界。美媒更幽默評論，這項成就甚至連他的隊友柯瑞（Stephen Curry）或是湖人球星詹姆斯（LeBron James）都尚未達成，格林在流行文化圈的地位瞬間超車。事實上，格林那種「身為對手令人恨、身為隊友令人愛」的鮮明性格，與BLACKPINK另一首名曲〈Love to Hate Me〉不謀而合。格林多年來始終堅持自我，即便爭議不斷也從不道歉，這種強烈的個人色彩或許正是被寫入歌詞的原因。這也不是BLACKPINK第一次與NBA產生連結，去年該團就曾與多個品牌合作推出官方授權的限量版聯名商品。如今格林出現在人氣女團的新歌中，體育界與流行音樂的跨界結合再次引發球迷與樂迷的熱烈討論。