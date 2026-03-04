2026年世界棒球經典賽（WBC）東京預賽即將於明（5）日開打，韓國代表隊在歷經連續三屆止步首輪的低迷後，本屆展現強烈企圖心。韓國媒體《Star News》今日引述大聯盟官網（mlb.com）公布的戰力排行榜，公開向台灣代表隊喊話，直指韓國隊將擊敗台灣，以分組第二之姿闖進八強半準決賽。
大聯盟實力榜認證 韓國第7、台灣第11
大聯盟官網於2日公布參賽20國的戰力排行榜（Power Rankings），尋求連霸的地主日本隊高居第1，隨後依序為美國、多明尼加、委內瑞拉與墨西哥。而在中華隊與韓國隊所屬的C組中，除了日本隊外，韓國隊被排在第7位，而主要競爭對手台灣則位居第11位，澳洲與捷克則分別為第16與第18位。
對此，《Star News》以「照此排名韓國將擊敗台灣挺進八強」為題進行報導，指出若實力榜預測成真，韓國隊將順利取得分組第二，這也將是韓國隊自2009年WBC奪下亞軍後，睽違17年再度踏上八強淘汰賽的舞台。
美職戰力大進補 韓籍與韓裔大聯盟球星領軍
為了洗刷連三屆首輪出局的恥辱，韓國隊本屆大舉召集現役大聯盟戰力。除了明星內野手金慧成（道奇隊）與外野手李政厚（巨人隊）外，還納入兩名韓裔美籍強援，分別是太空人隊內野手惠特科姆（Shay Whitcomb）及老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）。投手陣容則有曾效力勇士隊、現為水手隊體系的丹寧（Dane Dunning）坐鎮，整體星光與戰力被視為近年最強。
熱身賽狀態火熱 關鍵台韓大戰定生死
韓國隊在日前的強化熱身賽中表現穩定，先是與阪神虎戰成3：3平手，昨日更以8：5力克歐力士猛牛，以1勝1和的戰績完成最後調整，球隊士氣正值巔峰。
根據賽程安排，韓國隊將於5日首戰對陣捷克，隨後在7日迎來備受矚目的「日韓大戰」。而對於晉級最為關鍵的「台韓大戰」將於8日上演，9日最後一戰則是對抗澳洲。韓媒信心滿滿地表示，只要維持實力榜評估的狀態，擊敗台灣並晉級八強將是勢在必得的目標。
