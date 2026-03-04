金州勇士隊明星大前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）自加盟後因「神祕疾病」連續缺陣，引發外界高度關注。運動醫學專家布萊恩·薩特勒醫師（Dr. Brian Sutterer）近日針對其病情進行深度分析，指出波爾辛吉斯的症狀與「體位性心動過速症候群」（POTS）及「長新冠」（Long COVID）高度吻合，並對勇士球團在交易前是否充分掌握其醫療資訊提出質疑。
專家點出兩大可能病因：POTS與長新冠
薩特勒醫師在影片中指出，波爾辛吉斯曾透露自己被診斷出患有POTS，這是一種與自主神經系統調節有關的慢性疾病。其典型症狀包括站立時心率異常升高、極度疲勞、頭暈及注意力下降（腦霧）。醫師表示，波爾辛吉斯近期表現出的體能波動與疲勞感，與POTS的臨床表現完全一致。
此外，醫師提出了另一種可能性——「長新冠」。長新冠通常在感染COVID-19（COVID-19）後12週出現，症狀可能持續數月甚至數年。根據數據統計，約有62.3%的確診者會產生長新冠症狀，其中包含運動不耐症（23%）、疲倦（29%）及腦霧（7.2%）。薩特勒醫師強調，由於長新冠與POTS的症狀高度重疊，若波爾辛吉斯確實深受其害，情況將變得非常複雜，因為這類疾病目前難以完全治愈，嚴重時甚至會影響正常的工作與生活。
勇士球團說法矛盾 醫學專家質疑交易決策
薩特勒醫師對於勇士隊的醫療資訊處理表示困惑。總教練科爾（Steve Kerr）先前曾否認波爾辛吉斯患有POTS，僅稱其為「某種疾病」，隨後又改口不便討論醫療問題。對此，薩特勒醫師在社群媒體上直言：「難道他們在交易得到他之前，真的不知道他出了什麼問題嗎？」
他認為，球隊持續以「生病」為由掩蓋細節，反而容易讓球迷產生過度揣測。他建議為了平息離譜的傳聞，最好的方式是由波爾辛吉斯本人接受正式採訪，公開說明其願意透露的病情資訊。
長新冠是什麼？
根據《台灣神經學會》的資訊，長新冠（Long COVID）正式名稱為「新冠肺炎後遺症」，是指感染新冠肺炎（COVID-19）後出現的長期症狀統稱。根據世界衛生組織（WHO）定義，這類症狀通常在確診後3個月內出現，並持續至少2個月。研究顯示，約有40%至60%的確診者會出現程度不等的長新冠症候群。造成長新冠後遺症的明確原因目前仍不清楚，其成因推測與免疫系統失調、發炎反應持續活躍、微血管受損導致組織缺氧，或是殘存病毒破壞血腦障壁（BBB）有關。
長新冠的症狀極其多樣化且遍及全身各器官系統。最常見的症狀包括極度疲倦（29%）、運動不耐症（23%）、呼吸急促或喘（20.5%）、肌肉疼痛與睡眠障礙。在神經系統方面，患者常出現認知功能減退（俗稱腦霧，發生率約7.2%）、注意力不集中、頭痛或自律神經失調等現象。此外，焦慮、憂鬱、嗅味覺異常及掉髮也是常見的後遺症，這些症狀往往會嚴重影響患者的日常生活品質與工作表現。
波爾辛吉斯康復之路恐漫長
針對長新冠與POTS的機轉，醫學研究推測可能與免疫系統失調、微血管內皮細胞受損或腸道菌叢失衡有關。對於一名NBA職業球員而言，這些症狀若無法有效控制，將嚴重打擊場上的競技狀態。
勇士隊目前正與醫療團隊合作，試圖釐清波爾辛吉斯的具體狀況。隨著季後賽臨近，這位長人能否及時回歸，不僅取決於他的恢復速度，更取決於這種神祕疾病是否會成為他職涯長期的絆腳石。
