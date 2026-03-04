我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊內野手張政禹曾是12強奪冠班底，本屆經典賽他未考慮就答應參與集訓，他表示，一直以來的夢想就是打中華隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲李灝宇昨（3）日練習賽後身體略有不適，目前暫停訓練，30人名單外的張政禹則是接到通知，緊急飛往東京，但只是作為備案，並非正式遞補。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年世界棒球經典賽（WBC）明（5）日即將開戰，中華隊首戰澳洲前夕卻驚傳「台灣怪力男」李灝宇因身體不適前往醫院檢查。就在全台球迷憂心忡忡之際，先前隨中華隊集訓的張政禹今日下午在社群媒體曬出機上照，瀟灑寫下：「喜歡這種說走就走的感覺」，緊急飛往東京前線支援。許多熱情球迷留言打氣：「這一趟要直飛美國決賽了！」味全龍官方帳號也留言表示：「一路平安！全力以赴」。由於李灝宇在昨日熱身賽最後一打席後出現身體不適，今日官方練習日並未隨隊訓練。中職會長蔡其昌證實，雖然防護員評估傷勢應無大礙，但底特律老虎球團態度相當謹慎，要求必須出示MRI（核磁共振）報告。為了確保中華隊戰力不因意外缺角，教練團緊急通知 30 人名單外的張政禹前往日本待命。面對突如其來的任務，原本無緣中華隊回到母隊味全龍的張政禹沒有絲毫猶豫，今日下午便從斗六趕往機場。他在社群平台分享飛機窗外照，配文寫道：「喜歡這種說走就走的感覺」，展現出職業球員隨時準備好為國家隊貢獻的鬥志。這則貼文發布後，留言區湧入大批球迷致謝：「順便要飛美國了！加油」、「希望你能一路跟著去邁阿密」、「只好你親自去跟中華隊看邁阿密的海灘了」、「辛苦了，謝謝你 ！」張政禹前段時間在國訓中心集訓接受採訪時曾透露，當初接到國家隊徵詢時，人還在軍中服役，但他幾乎是「想都沒想就直接答應」。他感性表示，穿上中華隊戰袍一直以來都是他從小到大的夢想，「只要有機會就想打」。面對本屆中華隊內野群星雲集，張政禹對自己的定位看得非常透徹，他當時直言自己的角色就是「沒有定位」。在集訓期間，他每天在二壘、三壘、游擊之間輪替練習，「內野都要會守，每天都要去適應不同的感覺。」身為游擊底的他在受訪時分析，三壘考驗反應能力，二壘則需大範圍移動與精準傳球，而游擊防線則需「Hold住整個內野」，最具挑戰性。這種隨時能補上任何缺口的「多功能性」，或許也正是教練團在面對李灝宇傷情變數時，第一時間選擇讓他飛往東京救火的關鍵原因。對於李灝宇的狀況，會長蔡其昌今日在東京巨蛋受訪時表示：「灝宇打完熱身賽後覺得不適，初步看過沒太大問題，但老虎球團非常謹慎，要求要有具醫學信服力的報告。」蔡其昌強調，由於東京下午臨時安排MRI並不容易，費了一番功夫才完成檢查，最終結果最快將在今晚揭曉，屆時將第一時間交由老虎球團確認。蔡其昌也特別感謝張政禹的付出：「萬一檢查結果不樂觀，我們不能少一員。謝謝政禹辛苦趕赴前線，在同一個時機接獲通知就趕飛機來東京待命。」中華隊目前尚未正式變更30人名單，一切仍視李灝宇的報告結果而定。若李灝宇檢查無礙，張政禹將繼續以備援身份陪同，若必須更換人選，教練團也會在規定時間內完成手續。隨著「救火隊」張政禹即將飛抵東京，中華隊內野戰力確定會全數集結。這份「說走就走」的義氣，讓球迷更加期待這支團結的中華隊，能從東京一路飛向邁阿密決賽舞台。