洛杉磯湖人隊正準備迎接隊史重大轉折。根據《Bleacher Report》選秀分析師喬納森沃瑟曼（Jonathan Wasserman）的最新預測，湖人有望在2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀會中，以首輪第21順位選進休士頓大學的前鋒小克里斯·塞納克（Chris Cenac Jr.）。這項預測也暗示，湖人可能即將進入失去詹姆斯（LeBron James）後的第一個賽季。
6呎11吋空間型長人 完美契合瑞迪克體系
選秀分析師沃瑟曼指出，塞納克在今年1月與2月的表現非常強勢，展現了自信的投射能力。身為一名身高6呎11吋的長人，塞納克不僅具備清晰的三分射程，還擁有出色的籃板直覺與籃框附近的終結能力。
沃瑟曼認為，塞納克的球風非常適合總教練瑞迪克（JJ Redick）強調外線投射與多功能性的戰術體系。隨著八村壘（Rui Hachimura）、克萊柏（Maxi Kleber）及肯納德（Luke Kennard）預計將成為自由球員並離隊，湖人極需補充具備拉開空間能力的側翼與內線，而塞納克正是這類能提供外線威脅並在內線活動的理想配角人選。
詹皇傳重返克里夫蘭 聯盟預熱「史詩級告別賽季」
在選秀話題之外，關於詹姆斯即將離開湖人的傳聞也愈演愈烈。ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）透露，聯盟內部普遍推測，詹姆斯將於今年夏天選擇回到家鄉球隊克里夫蘭騎士隊，與米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）及莫布里（Evan Mobley）聯手。
這場重返克里夫蘭的計畫，被視為詹姆斯職業生涯最後一年的「史詩級退休巡迴」。騎士球星米契爾在受訪時也坦言，雖然無法控制球團決策，但若能與詹姆斯成為隊友將會非常特別。
坐擁5000萬薪資空間 湖人鎖定側翼補強
儘管面臨超級球星可能離隊的衝擊，湖人在今年休賽季仍保有相當的競爭彈性。據ESPN報導，即便在支付里夫斯（Austin Reaves）合約後，湖人仍預計擁有超過5000萬美元的薪資空間。
除了透過選秀尋找高砲台，湖人也計畫在自由市場鎖定維金斯（Andrew Wiggins）、伊森（Tari Eason）、哈里斯（Tobias Harris）及華森（Peyton Watson）等優質前鋒，力求在「後詹姆斯時代」平穩過渡並維持戰力。
