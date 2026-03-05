洛杉磯湖人隊正面臨後詹姆斯（LeBron James）時代的戰力重組。根據《Heavy Sports》報導，一名NBA總經理透露，若騎士隊在今年季後賽表現不佳，湖人極有可能利用今夏超過4000萬美元的薪資空間，發動重磅交易，引進克里夫蘭騎士隊的身價2.7億美元（約合新台幣85億元）長人莫布里（Evan Mobley），與當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻內外搭檔。
騎士面臨薪資壓力 莫布里恐成交易籌碼
隨著NBA嚴格的奢侈稅「土豪線（Apron）」限制，許多球隊正被迫在昂貴的陣容中做出取捨。報導指出，騎士隊若未能打進東區決賽，球團可能考慮送走莫布里。雖然騎士隊也擁有防守型中鋒艾倫（Jarrett Allen），但從財務與角色契合度來看，留下年薪3000萬美元的艾倫，並交易走剛簽下5年2.7億美元頂薪合約的莫布里，對騎士平衡薪資空間更具吸引力。
該名總經理分析：「在現行規則下，很難維持一套高薪陣容卻沒有場均25分的得分手。騎士隊正處於稅線邊緣，如果賽季結果不如預期，他們必須考慮交易莫布里。」
有消息稱詹姆斯今夏可能離開湖人，回歸老東家騎士，搭檔哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell），為冠軍做最後一搏。如此將給其他有意莫布里的球隊從中爭取他的機會，包括湖人進行「反挖角」計畫。
2.7億「夢幻長人」 完美契合唐西奇體系
對於湖人隊而言，現年24歲、出身南加州的莫布里是理想的補強目標。在假設詹姆斯今夏離隊、唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）留隊的前提下，莫布里的到來將能大幅提升湖人的防守層級，並在唐西奇的組織下徹底釋放進攻潛力。
「讓莫布里這種等級的球員與唐西奇搭檔，這就是夢想中的組合。」該總經理說道。莫布里全能的防守覆蓋範圍與進攻端的成長空間，被認為與唐西奇的球風與奪冠時間軸完美契合。
湖人銀彈充足 預計發動侵略性搶人
湖人今年休賽季握有充足的薪資空間，除了潛在的交易，也被預期會對猶他爵士隊的受限制自由球員凱斯勒（Walker Kessler）提出侵略性報價。湖人的策略明顯傾向於圍繞唐西奇建立一支更年輕、更具防守活力的禁區部隊。
雖然邁阿密熱火隊的阿德巴約（Bam Adebayo）也是湖人關注的目標，但一般認為熱火教父萊里（Pat Riley）放人的機率極低。因此，莫布里已成為湖人重建計畫中最具可行性的「夢幻方案」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著NBA嚴格的奢侈稅「土豪線（Apron）」限制，許多球隊正被迫在昂貴的陣容中做出取捨。報導指出，騎士隊若未能打進東區決賽，球團可能考慮送走莫布里。雖然騎士隊也擁有防守型中鋒艾倫（Jarrett Allen），但從財務與角色契合度來看，留下年薪3000萬美元的艾倫，並交易走剛簽下5年2.7億美元頂薪合約的莫布里，對騎士平衡薪資空間更具吸引力。
該名總經理分析：「在現行規則下，很難維持一套高薪陣容卻沒有場均25分的得分手。騎士隊正處於稅線邊緣，如果賽季結果不如預期，他們必須考慮交易莫布里。」
有消息稱詹姆斯今夏可能離開湖人，回歸老東家騎士，搭檔哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell），為冠軍做最後一搏。如此將給其他有意莫布里的球隊從中爭取他的機會，包括湖人進行「反挖角」計畫。
對於湖人隊而言，現年24歲、出身南加州的莫布里是理想的補強目標。在假設詹姆斯今夏離隊、唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）留隊的前提下，莫布里的到來將能大幅提升湖人的防守層級，並在唐西奇的組織下徹底釋放進攻潛力。
「讓莫布里這種等級的球員與唐西奇搭檔，這就是夢想中的組合。」該總經理說道。莫布里全能的防守覆蓋範圍與進攻端的成長空間，被認為與唐西奇的球風與奪冠時間軸完美契合。
湖人銀彈充足 預計發動侵略性搶人
湖人今年休賽季握有充足的薪資空間，除了潛在的交易，也被預期會對猶他爵士隊的受限制自由球員凱斯勒（Walker Kessler）提出侵略性報價。湖人的策略明顯傾向於圍繞唐西奇建立一支更年輕、更具防守活力的禁區部隊。
雖然邁阿密熱火隊的阿德巴約（Bam Adebayo）也是湖人關注的目標，但一般認為熱火教父萊里（Pat Riley）放人的機率極低。因此，莫布里已成為湖人重建計畫中最具可行性的「夢幻方案」。