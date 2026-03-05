我是廣告 請繼續往下閱讀

她的核心理念很簡單卻極具穿透力：球迷花錢看的是超人，但恢復時，他們仍是凡人。

▲年輕核心楊恩（Trae Young）在2018年遭遇腳踝傷勢，球隊正處重建階段，保護這名建隊主軸成為首要任務。（圖／美聯社／達志影像）

▲萊恩早期於勇士任職時便已形成。當時她近距離觀察柯瑞（Stephen Curry）如何維持世界級狀態（圖／美聯社／達志影像）

萊恩形容這份工作是「在最少睡眠下完成最艱難的任務」，但回報來自那些安靜卻關鍵的瞬間。當一名球星從傷勢邊緣被拉回職涯軌道，這就是她存在的意義。

NBA

當球迷只看見燈光與鎂光燈下的高光時刻，真正決定勝負的細節，往往發生在凌晨3點的訓練室。N曾在金州勇士與亞特蘭大老鷹擔任高階運動醫療主管的萊恩（Chelsea Lane），正是這個戰場背後的核心人物。這位來自澳洲的運動物理治療師，形容自己不是「搬到美國」，而是「搬進NBA」。萊恩拒絕制式化醫療流程。她認為高強度競技運動的本質，是在天賦與脆弱之間取得平衡。她強調，每一名球員都必須客製化管理，沒有標準答案。對她而言，訓練室裡不存在「一體適用」方案，因為每個人的身體結構、受力模式與心理狀態都不同。這樣的觀念，在她早期於勇士任職時便已形成。當時她近距離觀察柯瑞（Stephen Curry）如何維持世界級狀態。在球迷眼中是神射手，在她眼中則是極度自律的身體管理範本。柯瑞生涯早期曾受腳踝傷勢困擾，當時他使用的ZAMST護踝，引起萊恩高度注意。她第一次真正理解，高階護具如何在保護與靈活之間取得平衡。萊恩不只是行政主管，而是親自參與治療與復健規劃。她指出，腳踝受傷首先要解決疼痛與功能障礙，接著是如何安全回到場上，同時維持比賽節奏與心理專注。對楊恩這種以節奏變化與急停急起聞名的後衛而言，護踝不能成為負擔。楊恩體型並不厚重，若護具過於笨重，將影響其機動性與信心。最終她選擇ZAMST A2-DX護踝。這款產品的關鍵在於「輕量但不失支撐」，能承受NBA級別的橫向爆發力，同時讓球員不必時刻意識到它的存在。她強調，若護具不舒適或穿戴繁複，球員不會長期使用。現代NBA賽程比以往更加緊湊，包含季中錦標賽、聖誕大戰、明星週末與附加賽等制度。球員平均跑動速度從十年前的4.2mph提升至約4.5mph，強度全面升級。賽季初期便有近半數明星球員出現傷勢問題，包含字母哥（Giannis Antetokounmpo）與布克（Devin Booker）等人都曾受到影響。這些現象凸顯高階運動醫療團隊的重要性。從柯瑞到楊恩，從王朝維穩到重建培養，訓練室的選擇往往決定一支球隊能走多遠。鎂光燈之外，真正的勝負，有時就在一副護踝與凌晨3點的堅持之間。