▲那個凱文剛生完女兒，就爆出與蔡瑞雪的不倫戀。（圖／翻攝自那個凱文臉書）

女星蔡瑞雪昨（4）日爆出與「那個凱文」、也就是《GQ Taiwan》總編輯王懷祖的不倫戀後，網友翻出男方在2024年，曾與妻子以模範時尚夫妻的身分受訪，大談相戀結婚十多年的甜蜜點滴，還公開告白愛妻，直呼被妻子笑容迷倒，「仍有小鹿亂撞感覺」，不料卻爆出婚外情，昔日深情的愛妻人設瞬間崩壞。蔡瑞雪在昨日爆出與《GQ Taiwan》總編輯王懷祖「那個凱文」密遊日本北海道滑雪，隨即引發不倫戀爭議，男方身分與過往發言也因此被起底。那個凱文過去曾與妻子被封為「模範時尚夫妻」，夫妻倆在2024年接受採訪時，不僅大談甜蜜過往，那個凱文還透露第一次約會，就被對方笑容迷倒，到現在都對妻子有小鹿亂撞的感覺。不料卻在妻子剛生完女兒後，就爆出不倫戀，讓人不勝唏噓。那個凱文和妻子愛情長跑多年，歷經交往6年、結婚至今近12年，目前已育有兩子一女。而那個凱文還曾透露為體貼身為全職媽媽的妻子，會主動幫忙擠牙膏、接熱水，還會幫妻子按摩，沒想到不到2年、還是在他最小的女兒才剛出生不久之時，就爆出不倫爭議，愛妻人設全崩壞，還被發現疑似早已與妻子分居。蔡瑞雪昨日爆出新戀情，遭捕捉與那個凱文密遊北海道滑雪。據悉，蔡瑞雪與那個凱文為了掩人耳目，刻意錯開了出入境的動線與時間，2月17日凱文獨自現身桃園機場第二航廈的華航櫃檯報到出關，極度巧合的是，蔡瑞雪當天也在IG限時動態高調打卡華航貴賓室，兩人表面看似無交集，實則同一天飛往日本。而時間來到2月22日，那個凱文先行回台，走出機場抽菸後被車載走，2月28日蔡瑞雪後腳返台。蔡瑞雪在男方回國後近1週才返台，疑似藉由拉開回國時間點來避嫌。