我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玖壹壹春風（左）PO與王陽明（右）的愛心合照，疑為對方車聚爭議緩頰。（圖／春風IG@911_eo）

藝人王陽明於228連假期間，與《玩命關頭》系列的「韓哥」姜成鎬，在台北南港內湖機廠停車場辦快閃車聚，不過因活動未事先申請，導致停車場與周邊道路嚴重壅塞，不僅被警方開罰53件違規，還引發外界撻伐。雖然王陽明發文道歉，但仍無法平息眾怒，而對此，他的好友玖壹壹春風昨（4）日疑出面為他緩頰，PO出比愛心合照表示：「經過我的督促開導後，他現在懂事了」。王陽明日前於228連假期間，與韓哥在南港內湖機廠停車場辦車聚，不料引發周邊道路嚴重壅塞，雖然王陽明事後發文道歉，認了造成困擾，但仍無法平息眾怒。而對此，他的好友玖壹壹春風，在昨日於IG曬出與王陽明一起比愛心的合照，表示對方在經過自己的督促開導後，「他現在懂事了」，還開玩笑說：「各位親友們想跟他比愛心、還是摸他XX，我相信他現在都很樂意配合，給個機會」，並祝大家平安喜樂。王陽明日前在IG邀請車友到南港一停車場進行車聚，期間更是邀請韓哥到場，消息一出火速吸引上千名車迷到場朝聖，現場集結多輛改裝車與高性能跑車，場面相當壯觀。然而活動期間大量車輛聚集在住宅區附近，不少改裝車當場拉轉引擎製造聲浪，噪音問題引發民眾抱怨。在南港周邊居民陸續向警方檢舉，指稱違規停車與深夜喧鬧已影響生活品質後，部分網友也在社群留言批評，認為選在住商混合區辦車聚欠缺妥善規劃，甚至質疑主辦單位未事前評估交通承載量。臺北市政府警察局南港分局接獲通報後，立即啟動交通快打機制，動員警力疏導車流，並針對違規停車及非法改裝車輛進行取締，共開出53件違規罰單。面對爭議延燒，王陽明也在社群發文表示：「今晚真的太瘋狂了！」感謝車迷支持，並坦言未預料到活動規模會如此龐大，他同時向南港分局員警致意，承認造成困擾，顯然對後續衍生問題有所反思。不過部分網友仍不買單，認為道歉過於輕描淡寫，指出主辦方應在事前就完成申請與配套措施。