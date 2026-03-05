我是廣告 請繼續往下閱讀

力拚重返榮耀的美國代表隊，在2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打前夕，再次向全世界展示了何謂「大聯盟完全體」的恐怖。繼昨日在官辦熱身賽狂轟15分後，美國隊今（5）日在對陣洛磯隊的熱身賽中，全場狂掃14支安打、包含5發全壘打，最終以14：4提前於8節扣倒對手。隊長賈吉（Aaron Judge）更在首局就轟出飛越453英尺（約138公尺）的特大號全壘打，宣告美國隊已經進入最佳戰鬥狀態。美國隊此役打線精銳盡出，由小威特（Bobby Witt Jr.）、哈波（Bryce Harper）、賈吉、舒瓦伯（Kyle Schwarber）組成的前段棒次，讓對手投手幾乎無法閃躲。首局賈吉就給對手先發投手佛里蘭（Kyle Freeland）一個下馬威，將一顆內角卡特球直接送上左中間看台最上層，這發138公尺的特大轟直接點燃了全隊氣勢。隨後比賽進入美國隊的全壘打秀，包括布萊格曼（Alex Bregman）連續兩場開轟、道奇隊史密斯（Will Smith）、洋基老將高德史密特（Paul Goldschmidt）以及巴克斯頓（Byron Buxton）都分別擊出全壘打。美國隊在兩場官辦熱身賽中，總計敲出33支安打、攻下29分，得分效率超驚人。投手方面，美國隊先發投手亞布洛（Ryan Yarborough）主投3局僅失1分，表現穩定。值得關注的是，去年剛宣布退休的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也穿上美國隊戰袍登板，雖然僅投0.2局就被擊出1支全壘打、失2分，但他的加入無疑為這支夢幻隊注入了更多感人的話題與經驗值。美國隊目前投打調整都到達巔峰，展現出不亞於日本隊的爭冠實力。美國隊預計在3月7日進行預賽首戰，對決巴西隊。