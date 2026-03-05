第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽在即，尋求繼2013年後再度問鼎世界第一的多明尼加代表隊，在近日的官辦熱身賽中展現令人窒息的打擊火力。效力於紐約大都會隊、擁有美國職棒大聯盟（Major League Baseball）史上最大張合約的強打索托（Juan Soto），連續兩場比賽敲出全壘打，其恐怖的狀態讓美國專業體育媒體《The Athletic》大膽預測：多明尼加將是本屆WBC的奪冠首選。
身價超越大谷翔平 索托熱身賽展現統治力
索托在2024年休賽季與大都會隊達成15年7.65億美元的加盟協議，合約規模超越了道奇隊的大谷翔平。他在4日對陣底特律老虎隊的熱身賽中，單場繳出2安打、3打點的成績，其中包含一支反方向的全壘打以及一支逆轉戰局的三壘安打，連續兩戰開轟的表現證明其狀況已調整至巔峰。
多明尼加本屆由傳奇球星普侯斯（Albert Pujols）領軍執教，陣中星光熠熠，打線名單幾乎清一色是大聯盟明星級球員，包括塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），破壞力被公認為本屆參賽各國之冠。
《The Athletic》專家預測：多明尼加奪冠機率最高
根據《The Athletic》記者群的投票預測，多明尼加獲得7票居首，超過了美國隊的5票與衛冕軍日本隊的4票。美媒分析指出，雖然美國隊投手陣容有所加強，但開賽前深度略顯不足；而日本隊的陣容被評價為「不如2023年強大」。
專家評論認為：「多明尼加擁有足以擊潰任何精銳投手的暴力打線。除了成名球星，還有快速成長的新星卡米內羅（Junior Caminero）。此外，他們的後援投手群實力優異，在這個時節能投出火球的投手將是決定性的武器。」
分組賽明日開打 四強恐強碰日本
多明尼加被分在D組，預計於3月6日首戰對陣尼加拉瓜，隨後將陸續迎戰荷蘭、以色列與委內瑞拉。若多明尼加與日本隊雙雙從小組賽晉級，兩支「超級強隊」極有可能在八強或四強賽碰頭，屆時索托帶領的暴力打線能否突破日本隊引以為傲的投手陣容，將是全球棒球迷關注的焦點。
