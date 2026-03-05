金州勇士隊即將開啟關鍵的客場三連戰，球隊陣容迎來了微妙的轉機。根據ESPN記者Anthony Slater報導，自交易截止日加盟後因「神祕疾病」缺席多場的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），已確定隨隊前往休士頓，這被視為傷情復原的積極訊號。與此同時，勇士的首戰對手火箭隊則傳出核心大將申京（Alperen Sengun）因病列入觀察名單，增添了比賽的變數。
波爾辛吉斯隨隊出征 復出日期進入倒數
波爾辛吉斯自2月19日後便未曾出賽，儘管Slater確認他將缺席周五對陣火箭隊的首場比賽（連續第6場缺陣），但與上次客場之旅留守灣區相比，本次隨隊出征被視為重大進展。總教練科爾（Steve Kerr）此前將其病況形容為「神祕疾病」，且目前尚無確切的歸隊時間表，但醫療團隊正密切觀察他在客場期間的身體反應。
由於波爾辛吉斯將在今夏成為自由球員，他在剩餘賽季的表現與健康狀況，將直接影響勇士隊是否開出複數年合約。專家分析，若他能恢復健康，與格林（Draymond Green）的高薪資組合，將成為勇士未來爭奪如「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星的重要籌碼。
火箭核心申京列出賽存疑 勇士內線壓力減輕
勇士隊週四的對手休士頓火箭隊，目前以38勝22負穩居西區第3，並在休賽季獲得杜蘭特（Kevin Durant）加盟後展現強大競爭力。然而，火箭隊官方公告指出，當家全明星前鋒申京因病（illness）被列為出賽存疑（Questionable）。
申京本季場均貢獻20.5分、9.2籃板與6.3助攻，是火箭隊內線的發動機。若申京最終無法上場，對於禁區戰力吃緊的勇士隊而言，無疑減輕了防守端的巨大壓力。除了火箭之外，勇士後續還將對上在之後對上猶他爵士、奧克拉荷馬雷霆。
勇士傷兵名單仍長 柯瑞下周再次評估
儘管波爾辛吉斯隨隊，勇士隊的傷兵報告依然嚴峻。除了確定賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler）外，當家球星柯瑞（Stephen Curry）預計於一週後接受重新評估。此外，穆迪（Moses Moody）因右腕扭傷、理查（Will Richard）因踝傷均確定缺席對戰火箭的比賽。
目前戰績31勝30負的勇士隊正處於附加賽邊緣。美媒《ClutchPoints》分析指出，在西區排名難以大幅提升的情況下，勇士球團並沒有理由倉促讓柯瑞復出，首要目標是確保核心成員能以百分之百的狀態迎接附加賽與後續的季後賽挑戰。
