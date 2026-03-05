我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹隊在前往威斯康辛州客場挑戰密爾瓦基公鹿隊前，發布了一項令球迷憂心的傷情更新。近期表現極度亮眼的新援庫明加（Jonathan Kuminga），因左膝發炎（left knee inflammation）被列入傷兵名單，對陣公鹿的比賽出賽成疑（Questionable）。庫明加在上個月從金州勇士隊被交易至老鷹後，迅速融入教練史奈德（Quin Snyder）的體系，並打出驚人的進攻效率。在上一場以135：101大勝波特蘭拓荒者的比賽中，庫明加僅上場25分鐘就以10投7中的高標表現砍下20分、7籃板及3助攻。根據NBA官方統計，庫明加加盟老鷹後的表現大爆發，連續三場比賽分別砍下27分、17分及20分，且命中率極高，帶領球隊取得三連勝。然而，隨後老鷹隊記者羅蘭德（Brad Rowland）指出，庫明加目前的左膝發炎症狀，正是他在交易後初期缺席數場比賽的同一部位，這也讓外界開始擔憂他的傷勢是否具有反覆性。這位2022年NBA總冠軍成員本季在勇士與老鷹合計出賽23場，場均貢獻13.3分、6.1籃板及2.6助攻。相較於在勇士隊時期於科爾（Steve Kerr）輪替陣容中的起伏不定，庫明加在老鷹隊獲得了更多揮灑空間，並與丹尼爾斯（Dyson Daniels）等年輕球員建立起良好的默契。許多評論家認為，老鷹隊這筆交易補強極為成功，若庫明機能維持目前3/4的表現，將成為老鷹未來重建的重要基石。目前老鷹隊戰績為31勝31負，暫居東區第10位。球隊近況火熱，近10場比賽取得6勝，且正處於四連勝的小高潮。在結束對陣公鹿隊的客場比賽後，老鷹隊將回到主場迎戰費城76人隊。在庫明加傷情不明的情況下，老鷹能否延續連勝勢頭，將考驗教練團的調度能力。