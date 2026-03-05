我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊東京巨蛋練習日，明日對戰澳洲的比賽確定由徐若熙先發主投。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（5）日首戰澳洲，台灣球迷引頸期盼的「龍之子」徐若熙確定掛帥先發。最受關注的先發之一，莫過於本壘指揮官蔣少宏。這對在味全龍隊時期便建立起深厚默契的「龍隊連線」，將在東京巨蛋舞台重現，蔣少宏憑藉2025年高達.457的恐怖阻殺率入選，與徐若熙「心有靈犀」的配球，同樣被視為中華隊旗開得勝的關鍵奇兵。徐若熙自加盟味全龍以來，便與蔣少宏建立起極為緊密的合作關係。兩人的默契不僅體現在中職賽場，更在去年的經典賽資格賽中得到印證。當時，徐若熙在最後一戰交手西班牙時登板，後援3.1局用49球，僅被敲出3安、失1分並投出2次保送，飆出5次三振，最快球速來到158公里，不僅成功壓制西班牙打線，更是中華隊奪勝的重要功臣之一。蔣少宏在資格賽期間扛下主戰捕手的重任，雖然打擊數據不若強打型捕手亮眼，但他對戰術的執行力以及引導投手的穩定感，是中華隊能走到經典賽正賽的「無名英雄」。教練團首戰排出「若熙、少宏」組合，正是為了極大化徐若熙的壓制力，力求封鎖澳洲打線。蔣少宏的價值不只體現在默契。他在2025年球季繳出職業生涯代表作，不僅敲出單季新高的5發全壘打，防守端更是威震全台。單季32次盜壘阻殺、高達.457的阻殺率，讓他繼2023年幫助味全龍奪冠後，再度蟬聯捕手金手套獎。棒球名將黃忠義在接受《NOWnews》訪問時曾分析，捕手位置除了守備，蔣少宏近期的打擊調整也相當到位。黃忠義當時就斷言：「少少宏有80%以上可能會進先發，阻殺、打擊方面調整近況都不錯，當然更重要的，他跟徐若熙的搭配、默契度方面都很好。」從2015年U18世界盃的小將，到今日世界最高殿堂的先發捕手，蔣少宏用實力證明自己已不再只是「名將之後」。他在大專時期吸取美式訓練精華，並與陳瑞昌、張進德等強捕交流，內化成獨特的指揮系統。今日，當徐若熙站上東京巨蛋投手丘時，蔣少宏將再次戴上護具，兩人將用最熟悉的暗號，聯手對抗世界強豪。這對「御用投捕」能否在首戰成功獵殺澳洲袋鼠，全台灣球迷都在期待。