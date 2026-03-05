我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊比賽，應援啦啦隊ct amaze成員林襄（左）、瑟七（中）、峮峮（右）。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊出場比賽吸引大批台灣球迷買票進東京巨蛋應援，應援團將台灣應援方式原汁原味帶到東京巨蛋為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊東京巨蛋練習日，對戰澳洲的比賽確定由徐若熙先發主投。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日正式點燃戰火。全球首戰在東京巨蛋由C組的中華隊交手強敵澳洲隊，儘管是平日週四中午開打，東京巨蛋仍湧入大量台灣球迷。現場放眼望去皆是「TEAM TAIWAN」的旗幟與球衣，甚至在賽前就響起了熟悉的台式應援小號聲。看台上的啦啦隊女孩與應援團更讓日媒驚嘆，直言東京巨蛋出現了「日本卻不像日本」的奇景。從今日上午9點開始，東京巨蛋正門口便出現大批身穿中華隊應援外套、球衣的球迷，興奮地與大會海報合影。現場氣氛在賽前一刻達到頂峰，日媒特別報導指出，熱情的台灣應援團在入口處吹奏起英勇的應援曲，豪邁的樂聲一度引來場館工作人員出面制止，不過此舉也能看出台灣球迷對於經典賽的期待與興奮。開場後，三壘側的中華隊加油區更是座無虛席。開賽前一小時應援團長與超人氣啦啦隊女孩就登上應援舞台，伴隨著管樂隊的現場演奏，帶領全場齊聲高喊。現場眾多球迷紛紛舉起手機捕捉女孩們的身影，一度讓球場走道擠得水洩不通。日媒《Full-Count》與《Daily Sports》皆以「異例景象」描述今日的東京巨蛋。儘管比賽雙方並非地主日本隊，但現場販賣部與洗手間皆排起長龍，人氣火熱程度宛如祭典。日媒指出，這股強大的台灣棒球熱潮，與2024年世界棒球 12 強賽中華隊擊敗日本奪冠息息相關。隨著中華隊在國際賽實力大躍進，不僅在國內引發職棒狂潮，這股能量也延續到了東京。值得一提的是，本屆經典賽凡是有中華隊出賽的場次，門票早在預售階段就已全都售罄。中華隊首戰派出王牌「龍之子」徐若熙先發，搭配金手套捕手蔣少宏。在現場數萬名台灣球迷震耳欲聾的加油聲中，中華隊力拚開門紅。即便人在東京，台灣球迷仍用最台式的應援語言，向世界展現捍衛勝利的決心。