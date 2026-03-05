我是廣告 請繼續往下閱讀

▲另一位備受期待的台美混血戰將「龍仔」隆恩，則因在小熊隊春訓守備時發生碰撞導致左手肘扭傷，因痠痛感持續影響揮棒狀態，小熊球團今日也正式通知婉拒放行。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。中華隊（Chinese Taipei）首戰對決澳洲隊，雖然陣中兩名大聯盟體系強援——底特律老虎隊的李灝宇與芝加哥小熊隊的隆恩（Jonathon Long）因傷憾別賽場，但中華隊展現強大凝聚力，特別在休息室高掛兩人的球衣，象徵全員到齊、共同奮戰。原定擔任中華隊二棒二壘手的「怪力男」李灝宇，因側腹輕微拉傷，雖MRI檢查初步無礙，但底特律老虎球團基於保護資產立場，今早正式宣告其退賽。李灝宇受訪時神情懊惱，自曝為了參賽與球隊協調至深夜，甚至早起繼續溝通，無奈球團態度保守最終不予放行。李灝宇遺憾表示：「從10月準備到現在，就差最後一步，中途離開真的很可惜。」另一位備受期待的台美混血戰將「龍仔」隆恩，則因在小熊隊春訓守備時發生碰撞導致左手肘扭傷，因痠痛感持續影響揮棒狀態，小熊球團今日也正式通知婉拒放行。中職會長蔡其昌對此表達萬分惋惜，並轉達龍恩本人的失落之情，但也強調必須尊重職業球團對年輕選手職業生涯的保護，並祝福龍恩本季能順利登上大聯盟。在今日對戰澳洲的賽前轉播中，鏡頭捕捉到中華隊休息室令人動容的畫面：教練團與球員特意將李灝宇與龍恩的國家隊球衣高高掛起。總教練曾豪駒感性表示：「發生這樣的事，灝宇和團隊都很難過。我們會帶著他的份一起努力，大家就一個牽著一個，希望借用他的力量去打好每場比賽。」這份「帶著受傷隊友一起拚」的精神，迅速感染了全隊士氣，也讓遞補入隊的張政禹表示將全力以赴，不負隊友託付。中華隊今日由「龍之子」徐若熙掛帥先發，搭配強化後的中線守備陣容，帶著全台球迷的期待以及李灝宇、龍恩的奮戰意志，全力衝擊本屆經典賽首勝。