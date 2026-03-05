我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京預賽今（5）日上午11點正式開打，中華隊首戰強敵澳洲。除了場上激烈的攻防戰，首局轉播畫面更出現了一個令人會心一笑的有趣巧合：中華隊的開路先鋒費爾柴德（Stuart Fairchild）上場打擊時，正好對著同樣姓「費爾柴德」的一壘審查德費爾柴德（Chad Fairchild），形成了場上同時有兩位「費爾柴德」有趣花絮。這場比賽的一壘審查德費爾柴德（Chad Fairchild）並非無名之輩，他自2004年起就在大聯盟（MLB）執法，生涯累積超過20年經驗。他曾執法過兩次世界大賽（2018年、2024年）及兩次聯盟冠軍賽，甚至早在2006年的首屆WBC就曾擔任裁判。有趣的是，這位資深名哨在球界以「好球帶極小」著稱。今日當中華隊的混血戰將「費仔」費爾柴德踏入打擊區，兩位同姓的美國人在東京巨蛋同台，成為首局賽事中最具話題性的場邊花絮。回到賽事本身，擔任第一棒的費爾柴德在首打席展現積極進攻欲望，一度揮出一記威力十足、直奔全壘打牆外的界外球，讓現場球迷驚呼連連，可惜最終未能修正彈道，遭到三振出局。中華隊本屆賽事的首位上壘者，則是由隊長陳傑憲達成，他展現優異的選球眼選到保送上壘，展現其穩定的基本功。然而，澳洲隊先發投手隨即穩住陣腳，讓中華隊在第一局無功而返。防守端方面，中華隊先發投手「龍之子」徐若熙開賽就展現王牌氣勢，四縫線速球（4-Seam Fastball）頻頻飆到94至95 mph（約152至153 km/h）。不過，澳洲隊打線也展現了強大的抗速能力。澳洲球員普遍具備優異的擊球力道，面對徐若熙的高速火球適應極快，第二棒的米德（Curtis Mead）迅速擊出安打，顯示澳洲隊對於速球的攻擊確實有備而來。目前兩隊陷入僵局，中華隊正全力尋求突破。