▲東京巨蛋有不少台灣球迷現場觀賞中華隊對澳洲隊的比賽，也有台灣的啦啦隊女神到場應援。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026世界棒球經典賽（WBC）今日開打，許多餐廳店家也都將現場轉播，全台公播授權營業店家名單一次看。（圖／記者葉政勳提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日於東京巨蛋正式開打，首戰由中華隊對決澳洲隊。儘管比賽安排在周四中午的上班時間，東京巨蛋卻湧入超滿員的觀眾，整座球場被藍色球衣與「台灣加油」的看板填滿。現場震耳欲聾的應援聲與看台上的「全明星台式應援」讓遠道而來的美國大聯盟記者目瞪口呆，紛紛感嘆這簡直就是中華隊的主場。面對平日正午卻近乎滿座的盛況，多位大聯盟資深記者在社群媒體上表達了強烈震驚。MLB官網記者麥克克萊爾（Michael Clair）表示：「明明是周四正午，來自台灣的球迷卻填滿了東京巨蛋。那股能量非常驚人，場內迴盪著巨大的歡呼聲。如果第一局就這樣，我無法想像第九局會變成什麼樣子。」曾長期採訪大谷翔平的《The Athletic》記者薩姆布拉姆（Sam Blum）也對現場熱度感到不可思議：「這可能是我職業生涯中在棒球場聽過最大的歡呼聲，而且這還只是第一棒打擊的時候。」除了滿場球迷，最吸睛的莫過於由中職各隊精選組成的「經典女孩」應援團。她們穿著標誌性的藍色應援服與白色熱褲，在看台上帶領球迷載歌載舞，將台灣職棒特有的應援文化完美搬進東京巨蛋。日本網友也在SNS上熱烈討論，紛紛留言：「果然要有台灣啦啦隊才對味」、「啦啦隊也是全明星陣容」、「這應援聲太強了，根本是台灣主場吧！」更有日本球迷驚訝表示，除了日本隊的比賽，很少看到東京巨蛋連上層看台都坐得這麼滿，足見台灣球迷的熱情。中華隊在2024年底剛奪下12強賽冠軍，國內棒球熱度正值巔峰。今日賽前當奧林匹克委員會會歌響起時，全場球迷情緒沸騰，高喊「加油」的聲音響徹雲霄。即便李灝宇等大將遺憾退賽，但在如同主場般的強大應援支撐下，中華隊展現出勢在必得的奪勝氣勢。今日首戰澳洲後，中華隊將於明（6）日晚間與地主日本隊上演眾所矚目的「台日大戰」，預計屆時東京巨蛋的熱度將再度刷新紀錄。