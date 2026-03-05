2026年世界棒球經典賽（WBC）C組揭幕戰，今(5)日於東京巨蛋上演扣人心弦的台澳對決。比賽前半段上演了一場風格迥異的投手戰。中華隊王牌徐若熙前4局展現強大宰制力，以150公里以上的火球連發封鎖澳洲打線，4局僅耗費53球，表現近乎完美。然而，中華隊打線面對澳洲先發左投威爾斯（Alex Wells）卻陷入苦戰。儘管徐若熙退場時雙方維持0:0平手，但五局下半中華隊更換投手陳柏毓後風雲變色，澳洲隊憑藉帕金斯（Robbie Perkins）的一記兩分砲突破僵局，前五局結束中華隊暫以0:2落後。
球評洞察：威爾斯的控球迷陣與中華隊的打擊隱憂
球評分析指出，中華隊前半段打線狀況明顯尚未調整至巔峰。面對澳洲隊「控球職人」威爾斯，中華隊打者在前3局苦吞6次三振，完全受制於威爾斯精準的邊角控球與視覺上竄的速球。
球評特別點出首棒費爾柴德（Stuart Fairchild）的一局上表現最為可惜，雖然在兩好三壞時擊出一記驚人的「界外全壘打」展現力量，但最終仍遭三振。直到四局上半，澳洲隊果斷執行換投戰略，換上奧洛林（Jack O'Loughlin）接替後，中華隊才由張育成擊出全隊首支安打，顯示打線在面對「軟投派」左投時的適應速度過慢。
徐若熙的完美輸出與五局下的戰機轉折
相對於打線的冷感，徐若熙的表現深獲球評肯定。他利用150公里以上的速球搭配精準的變速球，前4局僅被敲出2支安打。徐若熙在場上展現的高效率投球，本有助於中華隊在中後段調度，然而五局下半中華隊決定啟動牛棚，換上陳柏毓接手卻成為勝負分水嶺。
陳柏毓登板後先對溫格羅夫（Rixon Wingrove）投出觸身球，隨後被第七棒帕金斯掌握失投球擊出右外野兩分砲。球評認為，這不僅反映了中繼投手登板時的控球穩定度問題，也體現了澳洲打線在面對不同球速等級投手時的強大修正能力。
場地變數與心理博弈：東京巨蛋的隱形陷阱
除了球員表現，張育成賽前點出的「草皮減速」效應也在比賽中隱約浮現。澳洲隊利用多次擊向內野的滾地球測試中華隊的反應速度。在0:2落後的情況下，中華隊不僅要面對打線熄火的困境，還必須在接下來的局數中，更積極地面對東京巨蛋變長草皮帶來的接傳球挑戰。
澳洲隊在四局即換下先發威爾斯，顯現出極其靈活且具數據支撐的調度戰略。中華隊教練團在五局上啟動代打宋晟睿雖未果，但已展現出求變決心。
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
相關WBC新聞
🔥深度解析／徐若熙超噁心「竄升速球」
🔥經典賽／威爾斯是誰？台灣嚴防軟投刺客：揭秘澳洲左投的飛球陷阱
🔥採訪側記／站在大谷翔平前：震驚的不是身材
