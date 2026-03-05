我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年世界棒球經典賽，今（5）日上午11時中華隊首戰和澳洲碰頭，「國防部長」張育成敲出本屆台灣首支安打。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊右打者費仔遭到內角球三振後，退場時也無奈搖頭。（圖／美聯社／達志影像）

WBC

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組揭幕戰，今(5)日於東京巨蛋上演扣人心弦的台澳對決。比賽前半段上演了一場風格迥異的投手戰。中華隊王牌徐若熙前4局展現強大宰制力，以150公里以上的火球連發封鎖澳洲打線，4局僅耗費53球，表現近乎完美球評分析指出，中華隊前半段打線狀況明顯尚未調整至巔峰。面對澳洲隊「控球職人」威爾斯，中華隊打者在前3局苦吞6次三振，完全受制於威爾斯精準的邊角控球與視覺上竄的速球。球評特別點出首棒費爾柴德（Stuart Fairchild）的一局上表現最為可惜，雖然在兩好三壞時擊出一記驚人的「界外全壘打」展現力量，但最終仍遭三振。相對於打線的冷感，徐若熙的表現深獲球評肯定。，換上陳柏毓接手卻成為勝負分水嶺。陳柏毓登板後先對溫格羅夫（Rixon Wingrove）投出觸身球，隨後被第七棒帕金斯掌握失投球擊出右外野兩分砲。球評認為，這不僅反映了中繼投手登板時的控球穩定度問題，也體現了澳洲打線在面對不同球速等級投手時的強大修正能力。除了球員表現，張育成賽前點出的「草皮減速」效應也在比賽中隱約浮現。澳洲隊利用多次擊向內野的滾地球測試中華隊的反應速度。在0:2落後的情況下，中華隊不僅要面對打線熄火的困境，還必須在接下來的局數中，更積極地面對東京巨蛋變長草皮帶來的接傳球挑戰。澳洲隊在四局即換下先發威爾斯，顯現出極其靈活且具數據支撐的調度戰略。中華隊教練團在五局上啟動代打宋晟睿雖未果，但已展現出求變決心。