2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）今（5）日上午11點正式開打，中華隊首戰強敵澳洲，派出「龍之子」徐若熙掛帥先發。徐若熙不負眾望，開賽即展現王牌氣勢，主投4局僅被擊出2支安打、送出3次三振，且沒有失分。然而，由於此役徐若熙總計耗費53球，根據WBC大會的投手隔場限制規定，他在本屆分組預賽將確定無法再次登板。徐若熙今日一開賽便四縫線速球（4-Seam Fastball）狂飆，球速穩定維持在94至95mph（約152至153km/h）。儘管澳洲打者適應極快，第二棒的米德（Curtis Mead）迅速敲安，但徐若熙隨即穩住陣腳，利用高質量的變化球與火球搭配，在4局的投球中狂飆6張「老K」，完美達成壓制任務。徐若熙在完成4局投球後功成身退，總計使用53球，其中38球為好球，控球表現極為精準。在他退場後，中華隊改由右投陳柏毓接手投球。根據WBC最新公布的投球限制規則，1次分組預賽單場上限為65球。規則中明確規定，若投手單場用球數超過50球，則必須強制休息4天。由於中華隊在分組預賽僅剩3場賽事且賽程緊湊，徐若熙使用的53球已跨越50球門檻，這也意味著他確定無法在接下來的預賽中再度上場，只能期待中華隊晉級後的準決賽（八強賽）再行披掛上陣。相對於徐若熙的強勢，澳洲隊今日的投手策略也相當成功。先發左投威爾斯（A. Wells）展現極佳控球，前3局僅用46球便送出5次三振。澳洲隊為了保留戰力，在威爾斯投滿3局後便果斷換投，因其用球數未超過50球（僅需休息1天），保留了在預賽再次上場的可能性。接替威爾斯的奧洛林（J. O'Loughlin）則是截然不同的球風，這名速球派投手具備來到100mph以上的驚人火球，與威爾斯的精準控球形成鮮明對比。中華隊打線在不同類型的投捕車輪戰下，一度在第三局連吞3次三振，目前正苦尋突破對手防線的契機。