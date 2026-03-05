我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊陳柏毓遭到澳洲隊柏金斯敲出2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。中華隊首戰面對澳洲隊，先發投手徐若熙展現王牌氣勢主投4局無失分，但後續接手的旅美與旅日強投陳柏毓、孫易磊接連遭遇亂流，導致戰局陷入緊繃。關鍵時刻，曾於12強賽立下汗馬功勞的張奕再度挺身而出，於滿壘局勢下救火成功，化解中華隊崩盤危機。開賽之初，「龍之子」徐若熙展現強大宰制力，四縫線速球（4-Seam Fastball）頻頻飆至94-95mph。儘管澳洲打者適應極快，第二棒米德（Curtis Mead）首局便擊出安打，但徐若熙仍靠著犀利的變化球在4局投球中狂飆6K無失分，總計使用53球。然而，由於用球數超過50球大關，根據WBC規定，徐若熙必須休息4天，這也意味著他確定無法在剩下的分組預賽中再次上場。第5局中華隊換上右投陳柏毓接替。或許是初登場過於緊張，陳柏毓上場首位打者便丟出觸身球，隨後在急於搶好球數的情況下，速球偏向紅中，遭澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）逮個正著，轟出一記右外野兩分砲，讓中華隊瞬間以0-2落後。第6局中華隊靠著林安可安打與陳傑憲保送，終於迎來首個得點圈機會，可惜無功而返。隨後換上旅日好手孫易磊接手投球，他在兩出局後控球突然失準，保送了戴爾（Jarryd Dale）後遭溫格羅夫（Rixon Wingrove）擊出安打。面對剛開轟的柏金斯，孫易磊再度投出保送，讓場面一度演變成兩出局滿壘的絕對危機。眼見局勢即將失控，中華隊教練團果斷推派張奕救火。面對滿壘的壓力，張奕展現大心臟與控球能力，成功抓下出局數，一舉瓦解澳洲隊擴大比分的野心，也為中華隊保留了反攻的一線生機。中華隊今日打線在面對澳洲先發左投威爾斯（A. Wells）時吃盡苦頭，其精準控球讓台灣打者首輪便吞下5次三振。隨後澳洲換上球速可達100mph的奧洛林（J. O'Loughlin）中繼，一剛一柔的投手調度令中華隊打線難以發揮。比賽進入後半段，中華隊必須在張奕穩住陣腳的基礎上，儘速突破澳洲隊的投手車輪戰，尋求逆轉契機。