2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽將於今（5）日至8日在東京巨蛋開打。為了成為中華隊的最佳後盾，台灣運彩「CT Amaze」應援團遠赴日本，透過人聲與樂器演奏結合，把台灣獨有的舞蹈、口號與應援曲帶上國際舞台。以獨有的「台式應援」為中華隊加油。《NOWNEWS今日新聞》特別整理啦啦隊帶隊團長、團員名單、應援區域和時間，帶您一次掌握。
經典賽應援名單出爐！12位女神超吸睛
本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，代表台灣應援文化的代表戰力，為國家隊加油助威。
除了12位啦啦隊女孩外，本次應援團整體編制亦相當完整，包含6位應援團長小白、勛雞、Travis、Aby、York與柏澄，以及15位現場樂手共同參與，透過人聲帶動與樂器演奏結合，打造層次豐富的應援聲浪。
此外，本次CT Amaze遠征不只是為球員應援，還有把台灣獨有的舞蹈編排、加油口號與應援曲文化帶上國際舞台，在東京巨蛋展現最具特色的「台式應援」風格，讓世界看見台灣棒球文化的熱情與創意。
中職6隊派出6人！中華隊啦啦隊名單共36名
中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」共有36人，由中職6隊各派出6人組成，中信兄弟派出峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽；統一獅名單為為侯方、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七，富邦悍將有潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy；樂天桃猿派出貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭；味全龍帶了小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄；台鋼雄鷹則是推派出恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢，36位啦啦隊成員，都是各隊菁英，可說是全台灣最強大的啦啦隊陣容。
比賽日期對戰組合應援區位置
3月5日中華隊 vs 澳洲／三壘側
3月6日中華隊 vs 日本／左外野
3月7日中華隊 vs 捷克／三壘側
3月8日中華隊 vs 韓國／一壘側
東京巨蛋遠征應援名單：
12位啦啦隊女孩： 峮峮、妮可、林襄、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒、妡0
6位應援團長： 小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄
樂手陣容： 15位現場樂手
CT AMAZE 完整36人名單：
中信兄弟： 峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽
味全龍： 小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄
樂天桃猿： 貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭
統一獅： 侯方、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
富邦悍將： 潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
台鋼雄鷹： 恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢
