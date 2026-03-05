我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為了成為中華隊的最佳後盾，台灣運彩「CT Amaze」應援團遠赴日本，透過人聲與樂器演奏結合，把台灣獨有的舞蹈、口號與應援曲帶上國際舞台。（圖／記者葉政勳攝影）

2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽將於今（5）日至8日在東京巨蛋開打。為了成為中華隊的最佳後盾，台灣運彩「CT Amaze」應援團遠赴日本，透過人聲與樂器演奏結合，把台灣獨有的舞蹈、口號與應援曲帶上國際舞台。以獨有的「台式應援」為中華隊加油。《NOWNEWS今日新聞》特別整理啦啦隊帶隊團長、團員名單、應援區域和時間，帶您一次掌握。本次入選東京巨蛋應援行列的12位成員包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒與妡0，名單自原先36名成員中精選而出，代表台灣應援文化的代表戰力，為國家隊加油助威。除了12位啦啦隊女孩外，本次應援團整體編制亦相當完整，包含6位應援團長小白、勛雞、Travis、Aby、York與柏澄，以及15位現場樂手共同參與，透過人聲帶動與樂器演奏結合，打造層次豐富的應援聲浪。此外，本次CT Amaze遠征不只是為球員應援，還有把台灣獨有的舞蹈編排、加油口號與應援曲文化帶上國際舞台，在東京巨蛋展現最具特色的「台式應援」風格，讓世界看見台灣棒球文化的熱情與創意。中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」共有36人，由中職6隊各派出6人組成，中信兄弟派出峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽；統一獅名單為為侯方、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七，富邦悍將有潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy；樂天桃猿派出貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭；味全龍帶了小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄；台鋼雄鷹則是推派出恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢，36位啦啦隊成員，都是各隊菁英，可說是全台灣最強大的啦啦隊陣容。