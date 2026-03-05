我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲（左）在經典賽對澳洲第6局中，被澳洲投手的觸身球打中左手手指，現場立刻噓聲一片，Threads也狂轟澳洲。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）台澳大戰今（5）日作為全球首戰火熱開打，除了場上激烈的投打對決，看台與轉播畫面外的細節也成為球迷熱議焦點。特別是日本主要轉播單位Netflix在轉播介紹中華隊球員時，對「台灣隊長」陳傑憲顯露出的「私心」介紹，讓全台網友都忍不住笑出來。然而，這位被認證為「帥氣可靠」的隊長，卻在6局上不幸遭到150公里火球重砸手指傷退，引發東京巨蛋全場噓聲。在本 WBC由日本Netflix提供的轉播畫面中，每位球員的名字下方都有簡單的側寫介紹。相較於其他球員多被平淡地標註為「強左打」等形容，輪到陳傑憲打擊時，畫面竟赫然出現：「長得帥又可靠」。這種充滿「偏心感」的華麗詞藻瞬間被台灣球迷截圖轉發，紛紛打趣留言：「對比別人的介紹也太好笑」、「很棒的介紹！」、「精闢且專業的標」。事實上，陳傑憲自2024年12強奪冠後在日本知名度大增，他的領袖氣質與精緻五官早已征服不少日本球迷。然而，這份帥氣卻在第6局蒙上陰影。中華隊在0：2落後之際發動反攻，2出局後林安可敲安上壘，輪到陳傑憲打擊時，澳洲投手奧洛林（J. O'Loughlin）一顆93.6英里（約150公里）的內角火球失控，狠狠砸中陳傑憲沒有護具的左手手指。陳傑憲當場痛到丟掉球棒、抱手蹲地，神情極度痛苦。總教練曾豪駒與防護員第一時間衝上場關切，考量到傷情不妙，最終決定更換宋晟睿代跑，陳傑憲隨即退場接受冰敷治療。陳傑憲受傷的一幕瞬間點燃東京巨蛋 3 萬多名球迷的怒火，現場對澳洲投手爆發出排山倒海的噓聲，不少心急的球迷更是情緒失控。而在社群平台 Threads 上，相關關鍵字也瞬間灌爆。有在現場的網友引述初步消息指出，陳傑憲受傷手指目測疑似「歪掉」，恐有骨裂風險；但官方目前尚未證實骨頭是否有結構性損傷。球迷紛紛祈禱：「帥隊長千萬不能有事」、「接下來的比賽還需要你啊」、「哪怕不帥也行，只要平安就好」。隨著陳傑憲傷退，中華隊的士氣與調度面臨重大考驗。這位被日本認證「帥氣又可靠」的靈魂人物能否重返賽場，將是全台灣球迷在首戰勝負之外，最揪心的一件事。