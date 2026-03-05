我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日於東京巨蛋展開台澳大戰，全台球迷屏息以待。在中華隊奮戰的背後，出現了一位最溫暖的外援戰友，那就是曾效力富邦悍將的火球洋投富藍戈（Enderson Franco）。今日他全程緊盯轉播，跨海為中華隊以及「富邦戰友」張育成、張奕瘋狂打氣。效力富邦悍將長達4個球季的富藍戈，因球隊 2025 賽季洋將布局考量遺憾遭到註銷。當時他在球場與隊友、球迷擁抱道別時，流下英雄淚的畫面讓無數悍將粉心碎。今日在經典賽開打之際，富藍戈第一時間就在社群平台發文：「Team Taiwan Let's go!」，展現出對台灣的深厚情感。隨著比賽進入白熱化，富藍戈更頻頻更新動態。當「國防部長」張育成在四局上敲出全隊首安、以及張奕在六局下臨危授命「一球拆彈」化解滿壘危機時，富藍戈連續分享了兩人在場上的英姿，特別為這兩位在富邦悍將並肩作戰的好友大聲喝采，讓不少球迷感動直呼：「富藍戈太挺了吧！」面對中華隊打線受困於主審「外角海」好球帶與澳洲投手壓制，遲遲無法打破鴨蛋，富藍戈在比賽尾聲再度發文，貼出台灣國旗並寫下：「該得分了吧！🇹🇼」，字裡行間充滿對中華隊反攻的期待。遺憾的是，中華隊最終以0：3不敵澳洲。雖然場上戰果苦澀，且「台灣隊長」陳傑憲意外傷退，但富藍戈這份跨越國籍與球隊限制的情誼，無疑為低迷的賽後氛圍注入一股暖流。