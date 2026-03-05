我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於徐若熙今日用球數超過50球（53球），根據大會限制，他將無法在剩餘的預賽中再次登場。（圖／記者葉政勳攝）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽今日於東京巨蛋正式揭幕。中華隊首戰遭遇上屆8強勁旅澳洲隊，先發投手「龍之子」徐若熙展現王牌身手，主投4局僅被敲出2支安打、送出3次三振無失分。儘管接手的陳柏毓遭遇亂流挨轟，最終結果不如預期，但徐若熙的精采表現仍獲得教練團高度肯定。徐若熙在賽後受訪時提到，今日能穩定壓制澳洲打線，關鍵在於與搭檔蔣少宏長期建立的默契。他表示：「今天沒有和少宏做太多討論，因為之前在龍隊時其實就蠻有默契的，就是用很順的節奏在丟。」面對打法強悍的澳洲打者，徐若熙在策略上展現了極高的成熟度。他解析今日的投球思路：「配球上，直球沒有想像中這麼多，因為知道對方打者都抓直球在打。我會去想怎麼搶好球數，甚至是在兩好球時用變化球拿來對決。」針對短期國際賽的高壓環境，徐若熙認為心理素質與臨場反應至關重要：「短期比賽沒辦法把預想的事情完全表現出來，因為每一棒的策略都不一樣。我們就是見招拆招，我和少宏一直以來都是用這種方式配合。」雖然徐若熙以53球完成4局無失分的任務，但第5局接手的旅美小將陳柏毓在投出觸身球後，失投速球遭澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）敲出兩分砲，讓中華隊陷入0:2落後，中華隊最終以0：3輸球。總教練曾豪駒賽後表示：「若熙今天確實有把先發任務圓滿完成。其實整場比賽選手都想要把最好的一面表現出來，但結果不如預期，這是我身為總教練的責任。」曾總同時也肯定了後續中繼投手林詩翔的表現。由於徐若熙今日用球數超過50球（53球），根據大會限制，他將無法在剩餘的預賽中再次登場。曾豪駒教練最後強調：「今天的失敗要趕快忘記，明天的比賽即將到來，我們要全力調整迎接挑戰。」