▲雖然中華隊先發投手「龍之子」徐若熙主投 4 局展現神級壓制力。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊旅美小將陳柏毓五局下中繼登板，慘挨2分砲成本戰氣勢分水嶺。在陳柏毓一上場第一球就失準投出觸身球後，《NOWnews》節目「野球名人房」主持人、知名球評黃忠義在直播派對當下，就建議中華隊教練團應該喊暫停，否則會有危機，結果一語成讖。（圖／記者葉政勳攝）

▲經典賽澳洲隊先發投手威爾斯（Alex Wells）面對中華隊主投3局無失分，還送出6次三振。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.5）

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，捕手吉力吉撈·鞏冠代打敲出一支安打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽首戰，中華隊最終以0：3不敵澳洲隊，吞下分組預賽首敗。中華隊此役最大的致命傷並非投手調度，而是打線徹底被澳洲隊的3明左投給封鎖。全場僅擠出3支安打、吞下高達9次三振，這與數個月前在12強賽中火力四射的中華隊判若兩隊。究竟問題出在哪裡？三名頂尖右打者李灝宇、隆恩和林立未能出賽，讓球隊未能攻破澳洲「左投海」，可能是主要原因。今天首局台美混血的「費仔」費爾柴德首打席敲出威力強勁的界外球，差一點全壘打，一度讓現場觀眾瘋狂，可惜首打席最終遭到三振。中華隊本屆首位上壘者是陳傑憲，他選到保送，不過中華隊該局無功而返。澳洲這一批球員攻擊速球的能力相當好，儘管台灣先發投手徐若熙首局就94-95 mph四縫線速球狂飆，但是對方適應很快，第二棒的米德（Curtis Mead）很快敲安。澳洲先發威爾斯（A. Wells）本場投得相當順，他是控球能力相當好的左投，第一輪次台灣打面對他吞下了5次三振，中華隊在第三局一度連吞3張「老K」。威爾斯今天只投3局狀態絕佳，澳洲似乎有意保留戰力，讓他在三局投完3局、僅使用46球就下場，根據WBC大會規定，投手超過30球、沒超過50球只需要休息一天，因此澳洲有機會在小組賽再次推出威爾斯。之後澳洲教練團推出奧洛林（J. O'Loughlin）中繼，奧洛林和威爾斯類型完全不同，前者是速球派投手，有能力可來到100mph以上的球速，不同投手車輪戰試圖壓制中華隊。徐若熙在完成4局投球後退場，被敲2支安打、送出6次三振無失分，共使用53球，其中38球是好球。之後將由台灣右投陳柏毓接手投球。由於徐若熙已經使用超過50球，因此他確定在預賽不能再出賽。陳柏毓今天一上場感覺有些緊張，變化球失控丟到對手身上，形成觸身球，送溫格羅夫（Rixon Wingrove）上壘；之後陳柏毓可能是想要搶好球數，但速球位置不好，掉到紅中被柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分砲。第6局中華隊終於有攻勢，靠著林安可安打以及陳傑憲保送，終於獲得本場首次得點圈打擊機會。第6局陳柏毓退場換上孫易磊，他在兩出局後出現狀況，保送第五棒戴爾（Jarryd Dale）後，被溫格羅夫敲安，之後又要面對澳洲新科全壘打王柏金斯又投保送，形成滿壘，此時中華隊教練團決定換上張奕救火，他也成功守住危機，沒有再丟分。7局上，澳洲推派第三名左投肯尼迪（Jon Kennedy）對中華隊，今天團隊對於左投也真的沒轍，依舊沒有攻勢。第7局，巴札納面對張奕，內角沒有太多失投的球路直接扛出去，形成一發陽春砲，將比數拉開到3：0。中華隊這邊落後越打越急躁，始終無法形成有效攻勢，9局下一二壘有人的情況下也無法得分，最終吞下敗仗。威爾斯主投3局飆出6K沒有失分，也沒被敲出安打；奧洛林3局被敲2支安打、送出2次三振，無失分；肯尼迪3局被敲1支安打無分，送出1次三振。中華隊團隊只敲出3支安打，吞下9次三振，只有2次保送。球評曾文誠在轉播時提到，「右打對變速苦手，左打則是打不到滑球」，今天澳洲投手又勇於進攻內角，中華隊打者確實掌握不好。而澳洲這幾名投手控球確實很好，不好攻破。較為可惜的是，中華隊本屆多位頂尖右打者缺陣，開賽前陸續宣告隆恩、李灝宇因傷告別中華隊。而作為中華職棒大聯盟最優秀的幾名右打者，上次在12強賽對澳洲敲出鎖定勝利三分砲、單場5安的樂天桃猿強打林立也決定不出戰；至於「巨蛋王」曾頌恩則因為狀態不佳沒入選。這場比賽為了追求守備表現，加上投手是徐若熙，因此教練團打線選擇更合理的牌，12強賽同樣對澳洲敲出三分砲的吉力吉撈··鞏冠，此役也在第9局才有機會出賽，而且他也敲出安打。曾總賽後談打線時提到：「我想應該是說這是第一場，大家通常會比較緊繃，他們五局得到分數後，後續攻勢就比較好，今天我們比較緊繃、也比較急躁，希望過去好好去調整。」希望台灣球員在這一場比賽後，能先放下外界期待的壓力，先去將自己的內容給打出來，暫時不去想輸贏。今天輸球之後，團隊沙盤推演可能要改變，雖然說主力壓在下一場對日本身上，若輸球可能會很不妙，但帶著0勝2敗的情況下去面對後兩戰，壓力會很大，因此還是要全力去拚戰，不要去想太多，盡可能去享受比賽，期待得到有最好的結果。