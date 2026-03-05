我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊旅美小將陳柏毓五局下中繼登板，慘挨2分砲成本戰氣勢分水嶺。在陳柏毓一上場第一球就失準投出觸身球後，《NOWnews》節目「野球名人房」主持人、知名球評黃忠義在直播派對當下，就建議中華隊教練團應該喊暫停，否則會有危機，結果一語成讖。（圖／記者葉政勳攝）

▲經典賽中華隊投手張奕遭到澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）敲出陽春砲，中華隊陷入0：3落後。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.5）

▲陳傑憲（左）在經典賽對澳洲第6局中，被澳洲投手的觸身球打中左手手指，現場立刻噓聲一片。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日首戰，中華隊以0：3不敵澳洲，吞下隊史在一級國際賽對戰澳洲的首場完封敗。除了主審裴洛塔（Peralta）神祕的「外角海」好球帶與隊長陳傑憲傷退的打擊外，日本轉播單位的專業球評吉井理人與內川聖一，也從投手調度與打擊適應的角度，剖析了中華隊此戰的敗因。中華隊打線今日僅由林安可、張育成、吉力吉撈・鞏冠各敲出1支安打，全場3安的貧打表現，主因是受困於澳洲隊3名左投的聯合封鎖。生涯兩千安名將內川聖一分析，雖然澳洲隊派出的都是左投，但3人的投球類型完全不同，「打者要在極少的打席中去適應截然不同的強項，這非常花時間。」曾任上屆經典賽冠軍日本投手教練的吉井理人也認同：「類型不同對打者來說一定有差。」這套精準的左投車輪戰，讓中華隊即便有強勁擊球，也多半落在守備布陣中。比賽的勝負關鍵發生在五局下。先發投手徐若熙以53球完成4局無失分的「神級壓制」後退場，接替的陳柏毓卻因觸身球後挨了兩分砲，隨後僅投22球、投完1局就下場。吉井理人觀察指出，中華隊的換投計畫似乎因為陳柏毓的亂流而被打亂。他表示：「以經驗來看，會想讓陳柏毓續投調整回來，但可能總教練判斷他當下調整不回來。」這種「計畫外的早退」，迫使後續牛棚必須提前上陣承擔高壓。再加上中華隊打線遲遲被封鎖，在首場非贏不可的比賽中壓力肯定更大。六局下兩出局滿壘，張奕臨危授命「兩球拆彈」解圍，引發全場歡呼。然而七局下續投卻遭到狀元郎巴札納（Travis Bazzana）陽春砲轟炸。針對這次「跨局」安排，內川聖一特別詢問吉井理人的看法。吉井理人直言，這種「化解大危機後的跨局」非常困難，「腎上腺素拉上來後，又要冷靜面對下一局，真的很挑戰，其實換投會比較好。」言下之意，中華隊在陳柏毓無法多吞局數後，調度已陷入捉襟見肘的困境。除了調度難題，主審的「長方形」好球帶也確實重創了中華隊打者群。加上6局上隊長陳傑憲被150公里火球重砸手指傷退，目前傳出疑似骨裂、手指歪斜的噩耗，不僅折損戰力，更重挫士氣。首戰惜敗澳洲後，中華隊在東京巨蛋已無退路。原本面對日本預計上演的「撤退戰」現在或許已經失效，只能全力搶勝；接著交手捷克與宿敵韓國的比賽通通不能放，教練團如何重新盤點投手戰力，並參考日本名將提出的「換投時機」建議，以及中華隊打線是否能有所突破，將是能否在背水一戰中突圍的關鍵。