▲日媒《東京體育》指出，徐若熙在2月軟銀宮崎春訓期間，曾因投球姿勢調整與體能狀態引發外界些許不安，但他今日的表現徹底粉碎了質疑。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲經典賽中華隊「台灣隊長」陳傑憲遭到觸身球，退場治療。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.5）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）今（5）日於東京巨蛋點燃戰火。2024年12強賽冠軍中華隊（Chinese Taipei）在首戰出師不利，以0:3遭到澳洲隊完封。儘管結果令人遺憾，但先發投手徐若熙的精彩表現成為全場最大亮點，甚至讓日本媒體發出感嘆，認為他已經用實力證明了自己「台灣至寶」的身價。效力於日職軟銀鷹隊的徐若熙，今日負擔起開幕戰先發大任。面對打法強悍的澳洲打線，他主投4局僅被敲出2支安打，飆出3次三振且沒有投出任何保送。開賽首局他便投出全場最快球速153km/h，搭配犀利的變速球、曲球與滑球，展現出極佳的統治力。日媒《東京體育》指出，徐若熙在2月軟銀宮崎春訓期間，曾因投球姿勢調整與體能狀態引發外界些許不安，但他今日的表現徹底粉碎了質疑。日媒評價道：「徐若熙在滿場觀眾的注視下，展現了身為軟銀季外補強焦點的實力，宮崎時期籠罩在他身上的不安感已一掃而空。」徐若熙在完成4局投球、用球數僅53球的情形下被換下場，由於1次預賽限制為65球，此調度引發討論。總教練曾豪駒賽後解釋：「徐若熙投得非常出色，但我是根據他的整體狀態、各局球速的變化做出判斷，認為4局結束換投是最佳時機。」然而，隨後接手的陳柏毓在第5局遭遇亂流挨轟，導致中華隊陷入落後。曾總對此表示：「原本預期第2任投手能穩住，但開局出現了失誤。未能拿下首勝，責任全在我身上。」除了李灝宇賽前傷退，中華隊今日再傳傷情。隊長陳傑憲在6局下被觸身球擊中左手附近，隨即因傷退場。曾豪駒教練透露：「陳傑憲目前已進行緊急處置並由防護員觀察，詳細傷勢狀況將在明日評估。」面對明日將對上地主日本隊（Samurai Japan），曾豪駒教練在賽後記者會上面對日媒兩度追問先發投手人選，始終保持緘默，不願透露任何口風。今日東京巨蛋湧入40523名觀眾，雖然終場中華隊吞敗，但徐若熙跨國界的壓制力已讓國際球壇再次記住他的名字。中華隊必須迅速拋開失利與傷病陰霾，全力準備明晚與日本隊的頂尖對決。