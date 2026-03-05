我是廣告 請繼續往下閱讀

巴札納目前高居MLB官網百大新秀第20名，他在大學時期便以驚人的長打潛力與選球能力著稱，此役除了全壘打外，他在第2次打擊時便敲出安打

▲WBC經典賽澳洲隊捕手Perkins對陳柏毓敲出關鍵兩分全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽澳洲隊中繼投手Jack O'Loughlin對陳傑憲投出手部觸身球，全場台灣球迷譁然。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋爆出開賽以來最大冷門！這場勝利不僅為澳洲隊搶下關鍵開門紅，更讓被譽為「死亡之組」的C組戰局瞬間陷入大混亂，外國媒體紛紛以「澳洲綠金軍團震撼東京」為題報導這場不可思議的爆冷戰果。本場比賽最受國際球探關注的焦點，無疑是澳洲隊的二壘手巴札納。這位隸屬於克里夫蘭守護者隊的2024年MLB選秀狀元，今日在東京巨蛋充分展現其價值。比賽進行到第7局，巴札納在全場壓力下，轟出一發預測飛行距離達383呎的陽春全壘打，將比分擴大至3:0，這一棒不僅粉碎了中華隊反攻的氣焰，更向全世界宣告澳洲棒球新黃金時代的來臨。，整場比賽的攻擊穩定性讓中華隊投手群吃足苦頭。澳洲隊的攻勢在第5局由老將捕手柏金斯（Robbie Perkins）點燃。在雙方投手戰激烈對峙的前4局結束後，31歲的柏金斯瞄準中華隊第二任投手陳柏毓的失投球，轟出一記決定性的兩分全壘打。柏金斯曾於科羅拉多洛磯小聯盟體系效力長達6年，豐富的旅美經驗讓他在高張力的經典賽舞台上展現出沉穩的擊球紀律。這關鍵的2分領先，不僅打破了場上0:0的緊繃僵局，也為澳洲隊的投手群注入了強心針。除了打線爆發，澳洲隊的三名左投接力更是此戰「爆冷」的核心關鍵。先發投手威爾斯（Alex Wells）主投3局不僅沒被敲出任何安打，更狂飆6次三振，其中包含一段連續5次三振的恐怖表現，平了經典賽史上第3長的連續三振紀錄。接替登板的歐洛夫林（Jack O’Loughlin）與關門的肯尼迪（Jon Kennedy）同樣展現大聯盟等級的壓制力，澳洲隊全場僅讓實力強勁的中華隊敲出3支安打，並送出9次三振，讓世界第2的中華隊整場比賽無法突破得分荒。澳洲隊在擊敗中華隊後，晉級八強的形勢一片大好，下一戰將對上捷克隊，力求2連勝。然而對於首戰失利的中華隊而言，晉級之路已亮起紅燈。在競爭極其激烈的C組，接下來中華隊必須面臨衛冕冠軍日本隊以及強敵南韓。這場爆冷敗仗讓原本被看好的晉級版圖出現劇烈變動，澳洲隊展現出的投手深度與巴札納帶領的火力，已讓他們從「攪局者」轉變為爭奪分組前2名的強力競爭者。