▲陳傑憲在經典賽開打前，曾提到球迷對中華隊奪冠的矛盾心聲。（圖／YouTube@vlsports）

2026世界棒球經典賽（WBC）於今（5）日在東京巨蛋開打，中華隊在C組預賽中，以0:3輸給澳洲，台灣隊長陳傑憲還遭觸身球打到手指傷退，讓球迷都非常擔心。而有網友翻出他在日前受訪時，曾提到許多人對中華隊奪冠抱很大期待，無奈嘆：「很多人都講說不要有壓力，拿冠軍回來」，直呼這種說法非常矛盾，但他也強調所有選手都會在場上全力以赴。中華隊今以0:3輸給澳洲，讓許多球迷心情都非常低落，但也期待中華隊在接下來比賽的表現。而日前陳傑憲接受《緯來體育台》訪問時，透露因為中華隊曾在12強拿到世界冠軍，所以球迷都對他們抱有很大期待，並提到許多人的矛盾心聲，「很多人都講說不要有壓力，拿冠軍回來」，讓他無奈直呼「這很矛盾你知道嗎？」不過陳傑憲也承諾所有成員都會在場上全力以赴，「不會放棄任何一顆球」。陳傑憲這段訪問內容曝光後，也引發高度討論，許多球迷指出以經典賽強度，「能進八強就值得全國歡呼了，根本不會有棒球迷會去要求球員拿冠軍」，認為可能是陳傑憲之前在12強的高人氣，才會讓許多球迷出現這種聲音。不少人也非常認同表示「真的⋯進8強就很棒了！」、「只要球員拿出拼戰精神，打出精彩的比賽與過程，結果真的不是那麼重要」。陳傑憲稍早在打擊時遭澳洲投手觸身球擊中手指，當場痛到把球棒丟在地上，神情相當痛苦，最終無法繼續比賽退場，由張育成接替上場。這一幕不只讓台灣球迷心碎，不少日本球迷也直接抱頭崩潰，在社群上為他集氣，有人寫下「陳傑憲的離場真的不是開玩笑的等級，拜託一定要平安無事」，也有人感嘆「精神支柱的陳傑憲被觸身球打中後退場，真的很傷」。有在東京巨蛋現場的網友透露，根據場邊防護員的轉述，目測陳傑憲被擊中的手指已經出現明顯歪曲的狀況，不過目前詳細傷勢仍未確認，讓外界更加憂心他的後續狀況。由於陳傑憲不只是打線核心，同時也是中華隊隊長，他突然傷退的畫面讓不少球迷看得心驚膽跳。