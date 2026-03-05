我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）首戰，中華隊雖以0：3惜敗澳洲，但牛棚投手張奕在六局下滿壘局面的「兩球拆彈」，無疑是全場最熱血的瞬間。賽後張奕接受訪問時，暢談WBC初登板享受東京巨蛋應援的感動，更展現學長風範，暖心安慰今日遭遇亂流的小將陳柏毓。六局下半，中華隊陷入兩出局滿壘的大危機，張奕臨危命受命接替孫易磊。面對一觸即發的失分壓力，他僅用兩球就製造高飛球出局，瞬間讓東京巨蛋三萬名球迷沸騰。「心情就是不能輸他。」張奕受訪時表示，當時教練團給了他這麼好的舞台，他一心只想守下來，把氣勢帶回中華隊這邊。雖然是首次站上經典賽舞台，但他直言並不怯場：「我很享受那個當下的感覺，能把滿壘局面解決掉，對球隊來說是一個很大的動力。」他也感性提到，列隊時聽到國旗歌響徹全場，是支撐選手拚戰的最大動力。被問到登板時機時，張奕説：「大家都是隨時準備，一聲電話來就準備去投球，所以沒有想很多。因為每個人聽到聲音就會皮繃緊。那被叫到就是只有去而已。」然而，七局下續投時，張奕遭到澳洲隊大聯盟狀元郎巴札納（Travis Bazzana）擊出陽春砲。對此，日本轉播球評、前經典賽冠軍投教吉井理人指出，化解大危機後再「跨局」投球，腎上腺素退去後極難冷靜。張奕坦言心情很不好，但已經盡了本分，「那球投在外角，雖然打者有點折到，但還是出去了，那就是對方厲害。」即便挨轟，他隨後仍冷靜抓下出局數，展現資深投手的穩定度。吉井理人分析認為，由於前一任投手陳柏毓僅投 1 局便因兩分砲亂流早退，導致中華隊調度陷入捉襟見肘的「計畫外高壓」，張奕的跨局也是不得不為的選擇。針對旅美小將陳柏毓五局下的失分，張奕展現出極高的情商與學長擔當。他透露平時與陳柏毓私交甚篤，看到對方情緒低落感到很不捨。「平常我跟他也是非常有話題、很麻吉，但當然到了比賽，不管內容怎麼樣，雖然有好有壞，就是希望他能好好的振作起來。因為才第一場而已，後面還有四場，如果後面贏下來的話，說不定還有機會。」張奕更透過媒體向陳柏毓喊話：「他還會再出來投球，所以我希望他能把不好的就留在今天，然後明天再重新振作起來。 」他強調，雖然首戰輸球壓力大，但絕對不能把壓力帶到明天，要把每一場都當作第一場，全隊都有贏球的決心，「我很相信這一隊。」