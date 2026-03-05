我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎人在東京現場觀賽，稍早在IG限動上PO出陳傑憲被觸身球擊中的瞬間。（圖／蔡阿嘎IG @yga0721）

▲陳傑憲（如圖）左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日中華隊首戰迎接澳洲，最終0:3落敗。比賽過程中，「台灣隊長」陳傑憲還因為觸身球提早退場，隨隊醫生稍早證實他左手食指遠端骨裂，讓不少台灣球迷擔心。而陳傑憲遭觸身球砸中時，不論在日本巨蛋或是在台灣觀看比賽的球迷全都相當不滿，現場噓聲一片，網紅蔡阿嘎更忍不住爆粗口，「敢打台灣隊長」並附上生氣的表情符號。陳傑憲在6局上，遭到澳洲中繼左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）的93.6哩直球砸中手部，當場面露痛苦表情，提早退場。當下除了在東京巨蛋噓聲連連，在台灣「WBC戶外直播派對」的球迷們同樣罵聲不斷，大家都對陳傑憲受傷消息感到不捨。其中，蔡阿嘎人在東京現場觀賽，他PO出陳傑憲被擊中的瞬間，現場有許多球迷都比出倒讚的手勢，表達不滿情緒。而蔡阿嘎更忍不住爆粗口，痛批「敢打台灣隊長」？根據中華隊回報，隨隊醫生表示，陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，再行告知大家。負責台灣直播派對應援的主持人，也在台上替陳傑憲加油打氣，喊話：「希望傑憲明天能繼續比賽！」後續動向引發關注。