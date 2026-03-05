我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊首場熱身賽，捕手吉力吉撈·鞏冠代打敲出一支安打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.03）

▲根據統計，中華隊過去在一級國際賽與澳洲有10場交手紀錄，中華隊取得9勝1敗絕對優勢，本場結束後也宣告對澳洲「9成勝率」神話破滅，且也是隊史交手澳洲首次全場1分未得。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2026年WBC首戰以0：3遭到澳洲隊完封，全場打線僅敲出零星3支安打，徹底迷失在對手的「左投海」中。賽後討論焦點除了解析打線為何「恐左」，外界更質疑為何不將生涯累積95轟、連三季全壘打破20支的中職頂尖重砲吉力吉撈··鞏冠排入先發？其背後原因，除了考量先發投手徐若熙與御用捕手蔣少宏的搭配默契，以及守備布局上需優先保留給主戰一壘手吳念庭外，吉力吉撈在DH位置上也面臨今日同樣有敲安表現的林安可競爭。這反映出教練團在追求守備最大化與火力平衡間的掙扎，而總教練曾豪駒賽後坦言，球員因背負12強奪冠後的各界厚望，導致首戰表現過於緊繃、急躁，在面對大聯盟等級的澳洲投手群時，心理壓力已成為發揮實力的隱形絆腳石。澳洲這一場使用三名左投對台灣，威爾斯（A. Wells）主投3局飆出6K沒有失分，也沒被敲出安打；奧洛林（J. O'Loughlin）3局被敲2支安打、送出2次三振，無失分；肯尼迪（Jon Kennedy）3局被敲1支安打無分，送出1次三振。中華隊團隊只敲出3支安打，吞下9次三振，只有2次保送。這一場比賽吉力吉撈在9局下敲出中華隊本場第三支安打，他和張育成、林安可也是今天唯三可以突破澳洲左投封鎖的打者，不過中華隊今天缺乏長打，就算上了得點圈也送不回來，是吞敗主因。已經連三季全壘打破20支，今年還敲出42支二壘安打創下生涯紀錄，還拿下了打點王，其生涯累計95轟，今天在9局下也敲安延續攻勢。吉力吉撈守備定位比較尷尬 教練團也難選不過吉力吉撈今天卻沒有先發出賽，主要原因還是在於他的守備位置，其過去守過一壘和捕手，一壘手今天是由吳念庭出戰，後者應該就會是本屆中華隊的主戰一壘手，過去打擊和守備在國際賽都有搶眼發揮，但今天左打的他並壓制沒有表現。而捕手方面，蔣少宏是徐若熙的御用捕手，就算不是蔣先發，中華隊教練團肯定也會優先選擇12強賽冠軍捕手林家正出戰。如果這兩個位置他都不能站，那就只剩DH了，但是林安可今天也有敲安，所以也很難說吉力吉撈的價值會比他高。不過打線安排是一回事，曾豪駒總教練在接受賽後採訪時也坦言今天中華隊打者發揮起來比較緊繃，特別是在比賽到了後半段後略顯急躁，發揮沒有澳洲打者來的好。事實上在12強賽奪冠之後，中華隊被球迷寄予厚望，但經典賽無疑是更高層級的比賽，許多大聯盟體系的球員回來為自己的國家效力，中華隊在此一數據敬陪末座，戰力評估被外媒認定是後段班，球員卻被期待要站上這些強敵，給自己壓力過大，今天在場上表情也能看出來。