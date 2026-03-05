2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京預賽今日上演台澳大戰，最終中華隊以0：3遭澳洲完封，這場失利在社群媒體與部分報導中被形容為「大爆冷門）」與「意料之外」。然而，日本媒體《東京體育》引述台灣球界相關人士觀點指出，中華隊此役打擊熄火並非偶然，早在開賽前，球隊內部的「不安因素」就已讓這次敗戰顯得有跡可循。
澳洲兩轟致勝 中華隊強攻未果憾遭完封
本場比賽前半段兩隊投手表現優異，呈現拉鋸戰。然而5局上澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）擊出兩分砲打破僵局，7局上狀元郎巴札納（Travis Bazzana）再補上一支陽春彈。儘管中華隊在9局下曾攻佔一、三壘，但最終仍無法破蛋，以0:3吞敗。
總教練曾豪駒賽後表示：「對於特地來日本支持的球迷深感抱歉，沒能得到理想結果，責任全在於我，是我沒能把球隊調整好。」
▲中華隊在WBC開賽前的各場練習賽中，打者的擊球狀態就一直低迷。更糟的是，原本預計在宮崎進行的強化賽部分因雨取消。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）
日媒點出隱憂 練習賽取消、打線狀態低迷
雖然輿論多以「衛冕軍（12強）遭爆冷」來看待這場比賽，但日本媒體採訪台灣球界人士得到的反饋卻相當冷靜。該關係者坦言：「說實話，打線會陷入苦戰的可能性非常高，即便外界認為必勝，但對上澳洲輸球並不奇怪。」
該名球界人士透露，中華隊在WBC開賽前的各場練習賽中，打者的擊球狀態就一直低迷。更糟的是，原本預計在宮崎進行的一場官辦熱身賽賽因雨取消，導致球員失去珍貴的實戰調整機會。在打線低迷、實戰次數又不足的雙重打擊下，內部早已擔憂可能會出現「因火力支援不足而以3分之差落敗」的最差劇本，沒想到今日一語成讖。
隊長傷勢成陰影 背水一戰迎戰日本
今日比賽中，中華隊隊長陳傑憲不幸被觸身球擊中左手，隨即因傷退場。曾總教練僅表示詳細傷勢將於明日由醫護人員進一步確認。主力打者李灝宇、隆恩已因傷缺席，若連陳傑憲也受影響，中華隊的戰力將更形嚴峻。
儘管東京巨蛋今日湧入40523名熱血球迷，應援聲量驚人，但中華隊終究沒能化聲量為實質分數。明日（6日）中華隊將迎戰實力更強的日本隊，在吞下首敗且傷兵滿營的極大壓力下，這場「背水一戰」將決定中華隊能否在本次經典賽中起死回生。
