2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日火熱開打，中華隊在東京巨蛋首戰澳洲，最終以0：3遭完封。然而比起勝負，全場討論度最高卻是主審裴洛塔（Omar Peralta）宛如「變形蟲」的好球帶。不僅台灣球迷氣到發起「向中職裁判道歉潮」，連美國棒球網紅Talkin’ Jake與韓國網友也都傻眼，痛批這場比賽的好球帶判定簡直太離譜。美國知名棒球網紅Talkin’ Jake在比賽前段便察覺異狀，並在社群平台X上發文指出，許多高角度、明顯進入好球帶3號位的球路都被判為壞球，但左右兩側偏離好球帶甚遠的球卻頻頻被判定為好球。Talkin’ Jake直接開轟：「這位經典賽主審的好壞球判定正確率大約只有50%，這真的太離譜了。」隨即引發大量美國網友共鳴，紛紛留言狠酸：「這是我看過最糟糕的主審判決之一」、「裁判真的很爛」、「如果不引進ABS（電子好球帶系統），這種情況只會讓比賽失去公信力」。在Threads 上，更有台灣球迷發出「向中職裁判道歉表」的趣味貼文。由於裴洛塔的好球帶飄忽不定，讓中華隊打者難以適應，投手也深受困擾，讓網友紛紛感嘆：「是平常只看中職的我膚淺了」、「原來中職領先全球」、「在此向林金達、尤志欽老師表達十二萬分歉意，我不該質疑你們的專業」。不只美、台球迷不滿，這場荒謬的判決連韓國網友也看不下去。在Threads上，出現韓國球迷直接爆粗口直言：「哇 這到底是＊小？（와 씨 존 뭐야 저거）」更有人嘲諷：「簡直把自己當主角了⋯⋯」、「沒有挑戰可以用嗎？太可惜了」、「這個主審很有名」、「今天的裁判對內外角都比較寬容，但對高低球又太嚴格。」球賽中的具體情況究竟有哪些呢？就包括徐若熙首局多顆高角度直球「九宮格全進」卻被判壞球，導致他不得不修正進壘點，隨後就被敲出安打；林子偉與吳念庭打擊時，也多次出現明顯壞球被計為好球的狀況。就連同為大聯盟體系的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在被三振後，也只能對著裴洛塔無奈搖頭。