2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今日於東京巨蛋正式揭幕。雖然中華隊在首戰以0：3不敵澳洲隊，但先發投手「龍之子」徐若熙展現的高水準壓制力，不僅贏得全台球迷喝采，更讓遠在福岡執教的軟銀鷹隊總教練小久保裕紀讚不絕口。
巨大壓力下展現王牌身手 4局無失分封鎖澳洲
徐若熙今日擔綱中華隊開幕戰先發重任，面對強敵澳洲隊，他在4局的投球中僅被敲出2支安打、送出3次三振，完全沒有失分，完美達成了教練團交辦的任務。雖然最終中華隊因打線受制於澳洲投手車輪戰及長打火力熄火而吞敗，但徐若熙的表現被視為今日戰役中的最強亮點。
軟銀主帥小久保緊盯：這表現令人信心倍增
根據《西日本新聞》報導，身為徐若熙在日職效力的軟銀鷹隊總教練，小久保裕紀今日在率隊完成與養樂多隊的熱身賽後，受訪時透露自己也密切關注著徐若熙在經典賽的表現。
小久保裕紀對於這名「台灣至寶」在國際大賽的心理素質給予高度評價。他指出：「我認為他投得很出色。在這種獨特的緊張感與巨大壓力下，還能投出如此水準的內容，這讓我對他回到球隊後的表現充滿了期待。」這番話無疑為今年剛加入軟銀、正在適應日職環境的徐若熙注入了一劑強心針。
吳念庭喊話轉化失利 明日抗日全力以赴
今日先發鎮守一壘的吳念庭，雖交出3打數無安打的成績，但在賽後受訪時展現了老將的沉穩。他坦言對於首戰落敗感到遺憾：「今天確實沒能發揮好，心情很沉重，但必須趕快切換心情迎接明天的比賽。」
面對明日（6日）將對決擁有前西武隊友源田壯亮、隅田知一郎在內的日本代表隊「侍JAPAN」，吳念庭展現堅定決心：「今天雖然掉了一場，但明天我們會展現更好的表現，為了晉級決賽圈全力打拼。」
中華隊挑戰嚴峻 傷兵問題成隱憂
中華隊今日除了打線熄火，更面臨嚴重的傷兵衝擊。除了賽前李灝宇因傷離隊，今日隊長陳傑憲也在比賽中遭觸身球擊中受傷。在首戰吞敗且主力負傷的情況下，中華隊明日對戰世界排名第1的日本隊，將是一場決定分組晉級命運的關鍵背水一戰。
