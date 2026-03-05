我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（如圖）大病一場後開始學習面對生與死課題。（圖／記者朱永強攝影）

58歲藝人沈玉琳去年證實罹患血癌，入院7個月昨（4）日復工出席《黑白威廉Fighting》開播記者會，大方分享這段時間身體狀況、心境變化及老婆芽芽狀態。沈玉琳受訪時脫口：「有些不肖藝人，我都快掛，還跟我借錢，說我以後用不到了。」事後他表示是玩笑話，向他借錢的是民間友人。另外提到財產，沈玉琳不諱言要留給老婆芽芽跟女兒，直呼「夠她們活2輩子了」。沈玉琳表示有些不肖藝人，在他生病期間還來借錢，說以後用不到了，「不肖藝人我就不公布，看演藝圈誰欠錢就知道了」，之後沈玉琳被問借錢的人是誰？他則澄清只是玩笑話，有跟他借錢的是民間友人。經歷血癌，沈玉琳也開始學習面對生與死課題，住院期間不能下床、無法洗澡、連上廁所都要有人協助，讓他形容自己像是「癱瘓」躺在病床上。另外，沈玉琳十分掛心芽芽與女兒，透露曾口頭跟芽芽交代保險、房產跟存款等，告訴她房子車子可以怎麼賣？然後地契放哪裡，「反正我的財產都是留給她跟女兒，夠她們活2輩子了」。如今抗癌成功，沈玉琳感謝芽芽不離不棄，始終陪在他身邊，大病一場讓他更加意識到最重要的依然是妻小，除了原本手上的節目，之後不會再增加工作量，想要把下半場人生，多花時間陪伴家人、朋友。