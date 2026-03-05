2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。挾帶2024年世界12強賽冠軍氣勢、被譽為「史上最強」的中華隊，首戰卻以0：3遭到澳洲隊完封，爆出本屆賽會的一大冷門。這場敗仗不僅震撼台灣球迷，更讓同組的死對頭韓國高度警戒，韓國媒體《Star News》、《體育朝鮮》、。
中華隊貧打吞敗 韓媒分析失敗原因
韓國媒體《Star News》以「怎麼會！『最大難敵』台灣敗給『伏兵』澳洲→3安打貧打加上投手調度全盤皆輸」為題進行了即時報導。報導中指出，中華隊原先計畫在對戰澳洲時早早取得領先，藉此保留陳柏毓來對付韓國隊。然而，由於澳洲打線展現韌性，中華隊遲遲無法打開局面，最終只能「帶著懸崖勒馬的覺悟」提早押上陳柏毓，沒想到卻在第5局挨了澳洲捕手柏金斯（Robbie Perkins）一發致命的兩分砲，成為比賽的轉捩點。
另一家韓媒《朝鮮日報》則分析，澳洲隊針對中華隊的左打群，刻意全場僅派上3名左投應戰，成功壓制了中華隊的火力，全場僅擠出零星的3支安打，且完全沒有長打出現。此外，主審今日在左右兩側的好球帶判決較寬，也讓中華隊打者難以掌握擊球節奏。更雪上加霜的是，隊長兼主力打者陳傑憲在第6局遭觸身球擊中左手手指退場，後續能否出賽仍是未知數。
澳洲隊成最大威脅！韓媒最擔心「這件事」
相較於中華隊的落敗，韓國媒體更擔心的是澳洲隊在此役展現出的驚人實力與精算調度。《韓聯社》報導指出，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）展現了極為細膩的投手運用。
此役澳洲隊動用的3名左投：先發投手威爾斯（Alex Wells）投了46球、奧洛林（Jack O'Loughlin）44球、甘迺迪（Jon Kennedy）41球。根據WBC的投手用球數規定，若單場投滿50球將必須休息較長天數，而澳洲隊刻意讓這3名投手都控制在50球以內。這意味著，這3名成功壓制中華隊的左投，在充分休息後，將可以全數在9日對陣韓國隊的比賽中再次登板。
C組晉級態勢大亂 韓國如臨大敵
韓國隊原本將預賽的目標設定在擊敗中華隊與澳洲，與日本攜手以分組前兩名晉級八強。《朝鮮日報》分析，賽前各界預估C組是「日本一檔，韓台爭第二」的局面，但隨著澳洲隊的爆冷勝出，競爭態勢極有可能演變為「韓、台、澳」三方混戰的泥淖。
《日刊體育》也點出，對於已經連續3屆在WBC預賽遭到淘汰的韓國隊而言，中華隊的意外落敗不僅讓戰局更加詭譎，若未來出現韓、台、澳戰績互咬的情況（皆為2勝2敗），「得失分率」將成為晉級關鍵。因此，韓國隊在接下來的比賽中，不僅要想辦法贏球，還得面臨必須「多得分、少失分」的巨大壓力。
C組晉級態勢大亂 韓國如臨大敵
韓國隊原本將預賽的目標設定在擊敗中華隊與澳洲，與日本攜手以分組前兩名晉級八強。《朝鮮日報》分析，賽前各界預估C組是「日本一檔，韓台爭第二」的局面，但隨著澳洲隊的爆冷勝出，競爭態勢極有可能演變為「韓、台、澳」三方混戰的泥淖。
《日刊體育》也點出，對於已經連續3屆在WBC預賽遭到淘汰的韓國隊而言，中華隊的意外落敗不僅讓戰局更加詭譎，若未來出現韓、台、澳戰績互咬的情況（皆為2勝2敗），「得失分率」將成為晉級關鍵。因此，韓國隊在接下來的比賽中，不僅要想辦法贏球，還得面臨必須「多得分、少失分」的巨大壓力。