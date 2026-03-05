2026 年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事於今(5)日點燃戰火。在下午的揭幕戰中，世界排名第2的中華隊意外以0:3負於澳洲，這場「爆冷」結果不僅震撼了東京巨蛋，更讓隨後登場的南韓隊士氣大振。對於過去三屆皆在首輪折戟的南韓而言，中華隊的失利意味著小組第二名的爭奪戰提前白熱化，南韓隊勢必把握今晚迎戰捷克的機會，不僅要贏，還要贏得漂亮。
韓國士氣大振，「核彈頭」金倒永領銜豪華打線
南韓隊本次由總教練柳志炫領軍，誓言要為國人挽回國際賽低迷的聲譽。在中華隊輸球後，南韓晉級邁阿密八強賽的壓力雖未減，但主動權已向其傾斜。
今晚南韓打線實力驚人，最受矚目的核心是22歲的「核彈頭」金倒永。這位2024年KBO的MVP得主手感發燙，搭配巨人隊球星李政厚以及具備MLB體系經驗的強麥·瓊斯（Jahmai Jones）與謝·惠特坎（Shay Whitcomb），這條融合速度與力量的「核武級」打線，將對捷克投手群造成極大威脅。
蘇珩準掛帥先發 火球男鄭宇宙後援伺候
在投手端，南韓派出 24 歲右投蘇珩準（So Hyeong-jun）擔任先發。他去年在KBO繳出3.30的防禦率與穩定的三振能力。雖然他在2023年WBC表現平平，但近兩年已站穩腳步，其穩健的控球將是壓制捷克打線的關鍵。此外，19歲超新星鄭宇宙也隨時待命，這對年輕的火球組合預計將讓捷克的半職業打者難以招架。
捷克隊則推出陣中「最強王牌」丹尼爾·帕沙克（Daniel Padýšak）應戰。他雖在上屆對戰中國時有亮眼表現，但面對高強度、高選球能力的南韓打線，其牛棚深度不足的弱點恐將提前暴露。
運彩行情：南韓大幅讓分，目標擴大得失分差
根據台灣運彩盤口顯示，市場對於南韓隊的信心極強。台灣運彩甚至未開出「不讓分」盤口，直接開出南韓讓6.5分，總分盤大小分門檻設定在11.5 分。
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師指出，南韓為了確保晉級優勢，若分組戰績相同將比較得失分率，因此面對實力有段落差的捷克，南韓絕對不會輕易手軟，勢必會傾巢而出全力取分。
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
