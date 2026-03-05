我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林家正9局上超深遠飛球，根據統計飛行距離高達398英呎，擊球初速也達103英里，卻無緣出牆助中華隊追平。（圖／取自MLB官網）

中華隊WBC世界棒球經典賽首場開幕戰交手澳洲，打線嚴重熄火，最終0：3慘遭完封，苦吞預賽首敗。九局上，中華隊展開最後反撲，後段上場的林家正首次上場打擊，敲出中外野超深遠飛球，最後澳洲中外野手退到警戒區前才驚險接殺，賽後根據MLB官網公布的statcast數據統計，林家正這次揮擊飛行距離達398英呎，僅差2英呎（約60公分）就出牆，中華隊也在這發「無緣三分砲」之中，徒留遺憾輸球。中華隊本場推派味全龍捕手蔣少宏先發，與昔日老搭檔徐若熙搭配，兩人合作4局無失分，徐若熙退場後，蔣少宏也一路蹲到第八局，才因為被換代打退場，8局下就由林家正上場蹲捕。九局上，中華隊1出局後張育成靠失誤上一壘，代打吉力吉撈．鞏冠敲安，形成一二壘有人，林家正迎來得點圈打擊機會，面對澳洲怪投甘迺迪（Jon Kennedy）於0好1壞下積極出棒，面對87.1英里直球，一棒把球掃向中外野最深遠處，可惜最終被澳洲中外野手於警戒區前接殺，無緣幫助中華隊一棒追平比分。根據統計，林家正這次揮擊仰角為36度、擊球初速103英里，飛行距離則高達398英尺，距離東京巨蛋中外野大牆400英尺，只差2英尺之遙，卻也成為中華隊最遺憾的時刻，林家正走回休息室途中，也一度遙望中外野，對這次全力揮擊的結果也感到相當可惜。