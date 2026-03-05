我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙在後兩局的球速確實有所下降，且配球上明顯增加變化球比例，顯示教練團在第4局結束後換投，是基於選手當下狀態最合理的判斷。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲針對第二任投手陳柏毓的調度，謝岱穎認為「一點也不意外」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台澳大戰今日落幕，中華隊雖然最終未能取勝，但先發投手徐若熙主投4局無失分的表現仍是焦點。然而，外界對於徐若熙僅使用53球便退場感到好奇。球評謝岱穎對此進行深度分析，點出徐若熙在第三局後便出現體能下滑的徵兆，而接手的陳柏毓更是教練團早已設定好的戰術布局。徐若熙此役主投4局表現精采，但未能投滿第5局引發討論。球評謝岱穎指出，徐若熙自評在第三局就開始有體力不濟的感覺，「後徐若熙自己有說，就是說他其實第三局就開始有沒力的感覺。第四局可能情況更嚴重。那我們會覺得奇怪，為什麼說一個長局、單任先發投手的投手，為什麼會只投到三、四局就沒力？可是要想想，經典賽是一個如此壓力沉重龐大的比賽。那再加上選手現在也只是處於春訓的時間，體能各方面都還沒有調整到最好。」謝岱穎表示，首先目前正值3月，球員尚處於春訓階段，體能各方面尚未調整至賽季巔峰，續航力自然受到限制。另外WBC是高張力的國際賽事，在身負全民期待與精神高度集中的壓迫下，選手的體能巔峰期會被大幅縮短。另外，從比賽實況觀察，徐若熙在後兩局的球速確實有所下降，且配球上明顯增加變化球比例，顯示教練團在第4局結束後換投，是基於選手當下狀態最合理的判斷。針對第二任投手陳柏毓的調度，謝岱穎認為「一點也不意外」。他透露，教練團早已設定讓陳柏毓擔任徐若熙後的第二任長中繼，主因在於教練團對其近況掌握度極高。陳柏毓在台灣集訓的最後階段就已提早與團隊會合，期間曾多次進行實戰打擊練習（BP），讓中華隊多位打者親自面對他的投球。這種近距離的觀察，讓教練團對他的球威與控球深具信心。儘管陳柏毓登板後隨即失分，但謝岱穎認為這與「狀況好壞」未必有絕對關係，主要還是情況發生太快了，教練團來不及應對。「就是說就是一個觸身球，然後一個全壘打失頭，那個都不是用很多球來累積成的壞結果，就可能就是一兩顆、一兩顆就是投得不好，那就真的是馬上就失掉兩分。那是這個是起步很快，所以你也很難說他狀況是不是真的不好這樣子。」