▲中華隊在首戰以0：3不敵澳洲隊，但先發投手「龍之子」徐若熙展現的高水準壓制力，不僅贏得全台球迷喝采，更讓遠在福岡執教的軟銀鷹隊總教練小久保裕紀讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC經典賽中華隊比賽吸引大批台灣球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊首戰就出師不利，以0：3慘遭完封，同時也是首次在一級國際賽被澳洲完封。儘管吞下一場慘烈的敗仗，場內外還是有許多亮點，看出「台灣人」不服輸的韌性與愛這座小島的心。即便東京巨蛋的記分板最終定格在0：3，但台澳大戰的中華隊依然有一道耀眼的光芒，那就是「龍之子」徐若熙。身扛開幕戰先發重任，他在一級國際賽的震撼洗禮下，用53球譜寫了一場4局無失分的完美樂章。面對球風剽悍的澳洲，徐若熙毫不畏懼。他賽後透露：「今天用比較多變化球，其實在情蒐的時候，他們其實打直球居多。丟直球跟他硬拚，我覺得沒有那個必要，因為再加上又有大會投球限制，所以就是盡量用比較精簡的球數去丟這場比賽。」儘管首度站上如此高層級的舞台，他坦言：「在牛棚時其實還算蠻緊張，上投手丘練投後，還滿平靜的，沒有太多情緒。」這份沉穩，不僅粉碎了軟銀春訓時期的不安質疑，更讓日職母隊總教練小久保裕紀大讚：「我認為他投得很出色。在這種獨特的緊張感與巨大壓力下，還能投出如此水準的內容，這讓我對他回到球隊後的表現充滿了期待。」雖然敗戰的苦澀令人遺憾，但徐若熙用這場比賽向日職、甚至全世界宣告，台灣王牌的稱號絕非虛言。首戰面對澳洲，六局上發生令全台球迷心碎的一幕，隊長陳傑憲遭觸身球重擊導致「左手食指遠端骨裂」，在痛苦中無奈退場。臨危受命接替守備的宋晟睿，在下半局立刻用行動證明他遞補入隊的價值，成為外野最堅實的屏障。面對澳洲四棒霍爾（Alex Hall）掃向右外野界外區的強勁飛球，宋晟睿展現驚人的判斷力與衝刺速度，以極限的滑接美技沒收安打。這一球，不只讓東蛋大螢幕亮起「Great Play」讚嘆，也讓他再度登上WBC官方社群，瞬間夢回他在2025年資格賽對陣西班牙時，那次拯救比賽的飛撲守備。談到在滿場四萬多名球迷眼前的關鍵守備，宋晟睿謙虛表示：「有聽到球迷的聲音，很享受，專注在自己身上，把每顆球、每個play做好。」 雖然東京巨蛋的白色屋頂一度干擾視線，但他精準解讀落點，「這個高飛球打出來，一開始有點看不太到，球和天花板的顏色很像，過程就是先衝，再觀察球的位置在那裡，而且剛好落在線邊，用滑壘方式比較安全。」從資格賽的晉級功臣到經典賽的救火英雄，宋晟睿守護了隊長留下的外野防區，也在敗戰的苦澀中，為中華隊守住了一份不服輸的鬥志。今日中午的東京巨蛋，讓人分不清是東京還是東區。中華隊首戰澳洲，雖然比賽時間正值周四上班日，但看台上卻奇蹟般地被「TEAM TAIWAN」的青天白日滿地紅浪潮徹底淹沒，一共湧入4萬523人。那股跨海而來的熱情，讓整座東京巨蛋彷彿成了台北大巨蛋。MLB官網記者麥克克萊爾（Michael Clair）忍不住在社群驚呼：「明明是周四正午，來自台灣的球迷卻填滿了東京巨蛋。那股能量非常驚人，場內迴盪著巨大的歡呼聲。如果第一局就這樣，我無法想像第九局會變成什麼樣子。」這股狂熱甚至讓資深美媒記者薩姆布拉姆（Sam Blum）發出感嘆：「這可能是我職業生涯中在棒球場聽過最大的歡呼聲，而且這還只是第一棒打擊的時候。」 日媒《Full-Count》更直言東京巨蛋出現了「日本卻不像日本」的異例景象。在台灣也有許多球迷守在電腦、電視與直播派對前，只為幫遠在日本的中華隊加油，期盼自己微小的信念能夠化為選手們的助力。即便最終戰場上的勝負帶點苦澀，但台灣球迷獻上喉嚨喊出的台式應援，成功在東京這座棒球殿堂，寫下了動人的一頁。