球評感嘆，中華隊雖然在9局下半由林家正擊出一記中外野深遠飛球，可惜最終在牆前遭接殺，未能重演奇蹟。

▲中華隊目前身為「世界第2」且是「12強衛冕軍」，球員背負著國人極高的期待，這種沉重的壓力感導致場上表現緊繃。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

WBC

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日震撼開局，世界排名第2且身負2024年12強賽冠軍光環的中華隊，首戰竟以0:3遭澳洲隊完封爆冷。球評點出，中華隊此役打線不連貫的問題並非偶然，早在先前熱身賽中就已顯露端倪。當時對陣軟銀鷹的比賽雖有攻勢，但多是依靠對手失誤、暴投而得分，實質的打擊內容乏善可陳。到了正式賽場，面相較於中華隊的沉悶，澳洲隊今日完全展現了「長打定江山」的國際賽生存法則。澳洲隊分別在第5局與第7局各轟出一發全壘打，鎖定勝局。球評深入解析兩大賽事中華隊的表現差異。此外，心理壓力的層級也截然不同。中華隊目前身為「世界第2」且是「12強衛冕軍」，球員背負著國人極高的期待，這種沉重的壓力感導致場上表現緊繃。相較於12強賽首戰對韓國時，憑藉發滿貫砲瞬間引爆凝聚力與運勢，本次WBC中華隊在集訓期間就顯得波折不斷，包括多位旅外選手征召不順，以及指標性強打李灝宇在賽前傳出因傷接受MRI檢查等狀況，導致整體氣勢與運勢並未站在中華隊這邊。總結前5局與全場分析，中華隊今日在戰術執行與應變上，顯然無法突破澳洲隊精密的換投與左投佈陣。這場「0:3」的失利不僅是戰術上的失敗，更是體質上的警訊。在死亡之組中首戰吞敗後，中華隊接下來面對衛冕軍日本與宿敵韓國，已完全沒有退路，必須在極短時間內找回12強賽時期的長打自信，否則晉級之路將異常艱辛。