▲蔡瑞雪說自己未與「那個凱文」一起滑雪，僅和教練一起。（圖／蔡瑞雪IG @snowbabyq）

▲蔡瑞雪捲不倫戀，事隔一日發聲澄清。（圖／蔡瑞雪IG ＠snowbabyq）

蔡瑞雪獲封「北一女神」，近日被週刊爆料，疑似介入時尚雜誌《GQ》已婚編輯長「那個凱文」（王懷祖）的婚姻，兩人不但在信義區忘情擁吻，還相約北海道滑雪。事隔一日，今（5）日蔡瑞雪發聲明駁斥與「那個凱文」一起滑雪，在IG限動PO出5位男性旅伴，同時也強調從沒與對方在酒吧親吻，表示網友若持續散布或轉傳未經證實的內容，將依法提起民事與刑事訴訟。蔡瑞雪遭爆不倫《GQ》編輯長「那個凱文」，今日首度發出聲明，強調兩人僅是朋友，「王先生係於2025年11月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來」。而蔡瑞雪也說自己未與男方一起滑雪，並在IG限動上一連PO出5位帥哥旅伴，表示僅和教練一起。另外，對於週刊爆料她與凱文在信義酒吧約會，甚至當眾接吻，蔡瑞雪則表示「本人再次澄清，並未與王先生有任何當眾接吻之行為」。她在聲明中強調自己一直相當珍惜個人形象與演藝工作，理解公眾人物本來就會受到關注，對於這次事件占用了社會公共資源，深感抱歉，承諾未來會更加謹言慎行。針對近日Threads上流傳之滑雪影片，蔡瑞雪今日下午二度發出聲明，「經查證該影片內容與本人無關」。指影片中人物並非本人，相關揣測純屬網友自行聯想，呼籲外界以理性與尊重的態度看待事件，不要再散布或轉傳未經證實的內容，停止不理性的謾罵與影射，否則將依法提起民事與刑事訴訟以維護權益。