▲蔡瑞雪（如圖）被週刊拍到跟「那個凱文」日本滑雪，她昨天發5點聲明否認，強調沒介入別人家庭，還說對方去年就已跟老婆分居、準備離婚。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

女星蔡瑞雪4日遭爆與《GQ Taiwan》總編輯「那個凱文」王懷祖的不倫戀，火速引發爭議。據悉，「那個凱文」與妻子愛情長跑多年依然甜蜜，被外界封為「模範時尚夫妻」。在2024年接受採訪時，「那個凱文」還大談相戀結婚十多年的甜蜜點滴，公開告白自己第一次約會就被妻子的笑容迷倒，直呼至今對妻子「仍有小鹿亂撞的感覺」，沒想到如今愛妻人設全崩壞。對於爭議，蔡瑞雪在昨（5）日發聲明否認，澄清與對方僅為朋友關係，且透露男方早在去年就與妻子分居，正在協商離婚事宜。「那個凱文」4日被爆出與蔡瑞雪密遊北海道滑雪，不倫戀讓他愛妻人設全崩壞，他的身分與過往發言也因此被起底。事實上，夫妻倆在2024年接受採訪時，曾大談交往期間的甜蜜過往，「那個凱文」還透露第一次約會，就被妻子笑容迷倒，到現在都有小鹿亂撞的感覺。沒想到才不到2年，「那個凱文」就爆出不倫戀，還是在小女兒剛出生不久。對於不倫戀的爆料，蔡瑞雪在昨日打破沉默，透過律師發表聲明回應外界質疑，澄清與對方僅為朋友關係，並強調部分媒體與網路流傳內容與事實不符，「王先生係於2025年11月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來」，還說對方去年就已跟妻子分居、協商離婚相關事宜，強調自己並沒有介入別人家庭，「已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害」。回顧事件來源，「那個凱文」與蔡瑞雪被捕捉到密遊日本北海道滑雪。為了掩人耳目，雙方在此次行程中刻意錯開了出入境的動線與時間。2月17日，王懷祖獨自現身桃園機場第二航廈的華航櫃檯報到出關；極度巧合的是，蔡瑞雪當天也在IG限時動態打卡華航貴賓室，兩人表面看似無交集，實則在同一天飛往日本。結束滑雪行程後，兩人同樣刻意拉開回國的時間點來避嫌。2月22日，王懷祖先行回台，走出機場抽菸後便被車載走；而蔡瑞雪則是延後了近一週的時間，直到2月28日才後腳返回台灣，但這番刻意錯開時間的舉動最終依然被抓包。