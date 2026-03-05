我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然鄭浩均過去擁有豐富的國際賽經驗，其中不乏U18、U23以及亞運會，但這卻是他首次在成棒一級國際賽扛起重任。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰惜敗澳洲後，晉級之路幾乎沒退路。教練團稍早正式宣布，明（6）日強碰地主日本隊的戰役，將由中信兄弟王牌「美美」鄭浩均掛帥先發，正面對決大聯盟MVP級強投山本由伸。在「晚接午」對戰捷克的賽程壓力下，這場「抗日大戰」不僅考驗鄭浩均的抗壓性，更是教練團在戰略佈局與求勝意志間的終極博弈。28歲的鄭浩均，職業生涯經歷過不少波折。2024年因傷報銷後，他在2025年球季回歸，並展現出強大的宰制力。回歸後的11場先發投球內容優異，不僅成為兄弟球團的核心，更被外媒評為本屆中華隊的重要戰力。雖然鄭浩均過去擁有豐富的國際賽經驗，其中不乏U18、U23以及亞運會，但這卻是他首次在成棒一級國際賽登場。儘管他在去年球季因保護政策，局數多控制在5局上下，但作為入選名單中唯一一位去年球季固定在先發輪值的中職投手中，他的球威與經驗，是中華隊在強敵環伺下的重要資產。面對世界第一的日本隊，外界曾有「棄賽保捷克」的聲音，不過球評謝岱穎稍早受訪時就指出，中華隊不會隨意放棄，而是會在「保留部分戰力」與「全力拚戰」間尋求平衡。事實證明，教練團最終選擇了鄭浩均。鄭浩均是2023年中職新人王，同年底動右手肘韌帶置換手術，去年傷癒復出，先發11場拿下5勝1敗、防禦率1.49。鄭浩均在集訓期間的表現也堪稱穩定，曾在練習賽封鎖台鋼雄鷹。雖然在大巨蛋熱身賽對戰軟銀鷹時曾因「出力過猛」導致抽筋退場，讓人不禁想起長期被傷病困擾的「美美」。不過曾豪駒總教練當時曾坦言，鄭浩均一開始就用全力應戰，這份拚勁將是面對日本打線時最需要的武器。鄭浩均若要想要壓低失分，必須克服兩大隱憂：在日前對軟銀的熱身賽中，鄭浩均雖投出3次三振，卻也出現3次四壞保送。面對選球精確、打擊細膩的日本武士隊，若保送過多，非常容易陷入大局的危機。鄭浩均過去曾因「想與打者正面對決」而導致失分，像是在臺灣大賽挨轟，這種「鬥志高於戰術」的特質在短期國際賽是雙面刃。面對大個翔平、鈴木誠也等大聯盟超級強打，鄭浩均能否在熱血之餘保持冷靜執行教練團的配球策略，將是勝負關鍵。