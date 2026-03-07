我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）如火如荼進行中，今年中華隊官方CT AMAZE啦啦隊精選12名女孩一起前進東京巨蛋，其中近幾年爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒」，IG從2000人追蹤暴增至42.6萬人，這次正式入選CT AMAZE「12人名單」，作為國際賽新面孔的她，在球場上吸引不少目光。而一粒不僅有著甜美外型，更擁有多益960分的超強外語能力，學霸背景讓人讚嘆。一粒憑藉「葉保弟應援曲」紅遍全台，這幾年人氣水漲船高，這次也成功入選CT AMAZE「12人名單」，除了有著甜美臉蛋和清新脫俗的氣質，一粒的背景也受到關注，擁有輔大織品系和法文系雙主修學位的她，多益分數更高達960分，曾在台灣邦交國史瓦帝尼總理、親王來台時，代表球團擔任翻譯接待貴賓。一粒曾在訪談中透露加入啦啦隊的契機，本來計畫到法國留學的她，因新冠疫情而作罷，正當她在思考出路時，看到Wing Stars在招募成員，一粒本身就喜歡看棒球，再加上對表演有興趣，決定鼓起勇氣參加徵選，沒想到在場邊應援模樣馬上吸引關注，IG從2000人暴增至42.6萬人追蹤。另外，除了啦啦隊「流量密碼」峮峮、林襄在日本受到矚目，一粒也獲得日本媒體的肯定，大讚她是「奇蹟的美貌」，看好她接棒峮峮、林襄在日本發光發熱。這次站上經典賽舞台，也讓許多球迷忍不住多看幾眼，並拍下她在場上賣力應援的模樣。