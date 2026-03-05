我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第5棒文保景抓住帕沙克的失投球，一棒掃出中外野大牆，幫助南韓取得領先。(圖/特派記者葉政勳攝)

▲南韓隊首局就展現出的「核武級」火力讓現場觀眾驚嘆連連。南韓隊不僅在投手端穩定壓制，打擊端更是把握住大局機會一擊必殺。(圖/特派記者葉政勳攝)

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日於東京巨蛋點燃戰火。在中華隊稍早打線熄火不敵澳洲後，緊接著登場的南韓隊展現恐怖火力。南韓隊曾在2006年與2009年分別創下四強及亞軍的輝煌戰績，然而隨後的2013、2017及2023三屆賽事皆在首輪意外出局。本屆南韓隊抱著必勝決心，誓言要闖入睽違17年的複賽階段。1局上半，南韓隊派出效力於KT巫師的24歲右投蘇珩準掛帥先發。蘇珩準開賽表現穩健，雖被捷克第2棒塞凡卡（Martin Cervinka）敲出安打，但隨即展現危機處理能力，讓捷克具大聯盟經驗的強打瓦夫拉（Terrin Vavra）擊出內野滾地球形成雙殺，成功化解捷克攻勢。進入1局下半，南韓打線徹底爆發。捷克先發投手帕沙克（Daniel Padysak）控球出現亂流，迅速保送了南韓核彈頭金倒永。雖然第2棒瓊斯（Jahmai Jones）擊出飛球出局，但隨後李政厚補上安打、安賢民選到保送，南韓瞬間攻佔滿壘。，更直接將捷克先發投手帕沙克打下場。相較於中華隊今日全場靜悄悄的打線，南韓隊首局就展現出的「核武級」火力讓現場觀眾驚嘆連連。南韓隊不僅在投手端穩定壓制，打擊端更是把握住大局機會一擊必殺，展現出重返榮耀的氣勢。