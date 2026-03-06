我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊近期陷入低迷，一段球星柯瑞（Stephen Curry）在板凳區「死亡凝視」隊友德雷蒙德格林（Draymond Green）的影片在網路瘋傳，引發外界對這對老戰友關係生變的諸多揣測。對此，向來心直口快的格林在個人播客節目中正面回應，直斥網友過度解讀，並強調柯瑞當時的反應其實是與他「感同身受」。這段影片背景是勇士隊遭到洛杉磯湖人隊（LA Lakers）羞辱性的大比分痛擊，當時格林正在板凳區對著全隊大聲咆哮，試圖激起士氣，而坐在一旁的柯瑞則面色凝重地盯著他看。許多網友與評論家認為，柯瑞已經對格林長年來的火爆行徑感到厭煩。格林對此嗤之以鼻：「我看到很多人反應說『噢，柯瑞受夠德雷蒙德了』。老實說，我每天都跟柯瑞聊天，我從影片中解讀到的是：他完全認同我說的話。我們正被打得落花流水，你不可能坐在那裡微笑或感到興奮。」格林進一步反擊外界對他的敵意：「我喜歡每個人都試圖把自己對我的負面情緒投射到柯瑞身上。事實上，你們的想法對我來說根本不重要。我覺得大眾的反應相當可笑。」儘管格林試圖平息內訌傳言，但勇士隊目前的窘境卻是不爭的事實。在缺少柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）及新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的情況下，勇士隊不僅戰績低迷，格林的個人表現也跌入谷底。雖然外界風聲鶴唳，但格林強調，若柯瑞真的對他感到不滿，身為球隊靈魂人物的柯瑞絕對有權力要求管理層做出變動。然而，兩人多年來始終維持互相信任的言論，這也為格林的辯解增添了幾分可信度。勇士隊總管日前曾表態希望格林能在勇士退休，但在表現持續下滑且團隊氣氛屢遭質疑的情況下，這對傳奇組合能否攜手走完職業生涯，仍充滿變數。