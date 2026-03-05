2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）C組預賽將於明日（6日）迎來最受矚目的「台日大戰」。剛在首戰負於澳洲、退無可退的中華隊，傳出將派出曾效力道奇隊小聯盟、被視為「秘密武器」的強投鄭浩均掛帥先發；而地主日本隊今日則進行非公開練習，兩大巨星大谷翔平與山本由伸雖未隨隊露面，但已做好萬全準備。
中華隊背水一戰 鄭浩均扛先發重任
在今日以0：3負於澳洲後，中華隊晉級形勢嚴峻。現年28歲的右投鄭浩均極可能擔綱先發。鄭浩均具備旅美資歷，過去在道奇隊體系與亞運賽場上皆展現過不俗實力，且本人曾多次表達期待與道奇前輩大谷翔平正面對決。面對強敵日本隊，日媒《東京體育》點名他是中華隊求勝的秘密武器。
這名被日媒形容為「隱藏王牌（隠し玉）」的投手，將承擔起阻擋日本隊強大打線的重任。在隊長陳傑憲傷情不明、李灝宇等大將缺陣的艱難時刻，鄭浩均的表現將決定中華隊能否在東京巨蛋上演「下克上」的奇蹟。
日本隊閉門練習 井端監督強調穩定性
日本隊（侍JAPAN）將在明日迎接本屆賽事的首戰。今日在東京巨蛋進行的官方練習中，總教練井端弘和採取了「非公開」形式，專注於戰術演練。對於首戰對手中華隊，井端監督給予高度評價：「台灣的投手戰力非常優異且具備韌性，我們必須設法先馳得點，避免在比賽初期陷入被動。」
井端監督也特別提到東京巨蛋新更換的草皮，認為球的彈跳力道變弱，對內野手的守備反應是一大考驗。他強調：「我們已經做好了充分準備，球員們的精神狀態也非常好。」
大谷、山本另行調整
值得注意的是，日本隊陣中的兩位看板球星大谷翔平與山本由伸今日並未出現在大團練習中。井端監督證實兩人是安排了「個別調整」，以確保以最佳體能狀態迎接明日大戰。
預計擔任先發投手的山本由伸昨日已進牛棚練投，他堅定表示：「初戰非常困難，但我會努力回應教練團的期待，為日本隊投出氣勢。」而預計擔任「1棒指定打擊」的大谷翔平也提醒全隊，國際賽絕無輕鬆獲勝的可能，必須做好隨時落後、奮起直追的心理準備。
